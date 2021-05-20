Кабинет министров Израиля и ХАМАС договорились о прекращении огня

Кабинет министров Израиля одобрил прекращение огня в секторе Газа. Об этом пишут израильские СМИ.

Ранее в четверг в израильской и арабской прессе появились сообщения, что Израиль уведомил египетского посредника о намерении прекратить огонь. По данным журналистов, палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о готовности прекратить обстрелы Израиля с пятницы, 21 мая.

Источник ХАМАС рассказал ливанским СМИ, что перемирие стало возможным после разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Байден якобы оказал на Нетаньяху давление.

Журналисты пишут, что посредники просили палестинцев прекратить огонь первыми. ХАМАС отказался от предложения и потребовал, чтобы стороны прекратили обстрелы одновременно.

По неподтверждённой информации, Египет хочет провести встречу израильских и палестинских представителей для заключения долгосрочного перемирия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает деэскалации конфликта. Сообщения СМИ о прекращении огня глава Госдепартамента не прокомментировал.

На фоне сообщений о прекращении огня из сектора Газа в сторону Израиля вечером в четверг было выпущены ракеты.

Израиль и палестинские группировки обмениваются ударами с 10 мая. По территории Израиля было выпущено более четырёх тысяч ракет. Цели достигла меньшая их часть. Ряду городов причинён ущерб, погибли, по последним данным, более 10 израильтян.

Израильские военные наносят удары по целям в Газе – как утверждается, по объектам радикальной группировки ХАМАС. Всего в Газе погибли более 220 человек, включая мирных жителей. Израиль обвиняет ХАМАС в размещении военных объектов в жилых кварталах Газы.

Нынешнее обострение конфликта – самое серьёзное с 2014 года. Поводом для него стало судебное решение о выселении нескольких палестинцев – жителей Восточного Иерусалима из домов в связи с реституцией. Решение суда было приостановлено, но столкновения продолжились.