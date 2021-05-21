Илон Маск выступил по видеосвязи на форуме общества "Знание"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил в пятницу по видеосвязи перед студентами на московском "Форуме новых знаний", организованном российским обществом "Знание". Участие Маска в форуме анонсировал накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который тоже стал одним из участников.

В своём выступлении Маск заявил о том, что Tesla изучает возможность размещения своего завода за рубежом, и в качестве одного из вариантов рассматривается Россия. Сейчас за пределами США у Tesla есть завод в Китае. Еще один – в Германии – планируется запустить к концу года. После визита в Британию Маск, как сообщали на этой неделе СМИ, занялся поиском третьей страны для размещения производственной площадки.

Как сообщает Business Insider, в ходе беседы с участниками российского форума Маск поделился и соображениями по поводу будущего космонавтики. По его словам, следующие после МКС логичные шаги – создание баз на Луне и Марсе, а затем – организация целого марсианского города. Не обошлось и без шуток: Маск назвал себя "инопланетянином", сославшись на свое тесное взаимодействие с "технологиями".

Руководитель SpaceX назвал Россию страной "больших талантов и энергии" и выразил надежду на расширение российско-американского "диалога".

Ранее Маск - один из богатейших людей мира - неоднократно положительно отзывался о российских и украинских достижениях в области космонавтики, а также писал твиты на русском языке, в том числе комментируя популярный в России мем "Как тебе такое, Илон Маск?"