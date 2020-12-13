Мир, который построил Маск. Эфир в 18:05

Илон Маск продолжает удивлять. Ни пандемия коронавируса, ни перенесенный им самим ковид не пошатнули его грандиозных планов. SpaceX запустила в космос первый в истории частный пилотируемый корабль. Запущен космический интернет Starlink. Автомобили Tesla бьют рекорды продаж. В чем секрет его успеха? Живем ли мы в эпоху Илона Маска?

Участвуют: Леонид Голованов, журналист, главный редактор журнала «Авторевю», и Сергей Кричевский, профессор, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени Вавилова РАН. Эфир в 18:05.