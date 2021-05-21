Власти Евросоюза утвердили сертификаты COVID-19 

Европарламент и Совет Евросоюза договорились ввести сертификаты COVID-19, которые позволят ослабить ограничения на передвижение внутри ЕС в разгар летнего сезона. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о бесплатном "зеленом паспорте", который будет существовать в трех вариантах. Один из них будет содержать информацию о вакцинации, другой – о выздоровлении, третий – о прохождении теста на наличие COVID-19. Каждый житель ЕС получит только один из этих трех вариантов в зависимости от своей конкретной медицинской истории. Документы начнут действовать с 1 июля. Они будут доступны как в электронном, так и в печатном виде.

Благодаря такому механизму власти стран ЕС будут избавлены от необходимости вводить сложные меры контроля за путешественниками. Теперь каждому из них достаточно будет показать простой документ либо отсканировать соответствующий QR-код. Другим следствием нововведения станет фактический отказ от карантинных мер в странах ЕС, за исключением особых случаев, таких как вспышки эпидемии новых штаммов.

Схема сертификации будет распространяться только на граждан и резидентов Евросоюза. Она не пересекается с планами по открытию границ для жителей третьих стран, а также не охватывает те страны Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

В настоящее время почти 40 процентов жителей ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Это соответствует темпам прививочной кампании в других развитых странах. В более бедных регионах мира ситуация намного хуже. По этой причине компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson в ходе саммита G20 по здравоохранению объявили о том, что до конца 2022 года собираются поставить в страны с низким уровнем доходов 3,5 миллиарда доз вакцин по сниженной цене. В свою очередь власти ЕС решили пожертвовать бедным странам не менее 100 миллионов доз вакцин, заявила в пятницу президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии о том, чтобы разрешить въезд тем иностранным туристам, которые прошли полный курс вакцинации одним из препаратов, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Российские вакцины не вошли в этот список, поскольку ни одна из них не прошла соответствующую проверку в EMA.

В России темпы вакцинации отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата. Это приблизительные оценки, поскольку официальных данных о числе вакцинированных в стране нет. В Москве прививочная кампания и вовсе практически остановилась: ежесуточно в столице с населением 12 миллионов человек вакцинируют всего шесть тысяч граждан.