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Суд потребовал от "Дождя" опровергнуть новость про "Роснефть"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации "Роснефти" к телеканалу "Дождь". Канал должен удалить в одной из новостей предложение о нефтяной компании и опубликовать опровержение. Об этом сообщает "Дождь".

"Роснефть" посчитала, что в новости, написанной по заметке Bloomberg, содержится порочащее деловую репутацию компании предложение. В материале говорилось, что правительство России якобы может выделить из Фонда национального благосостояния миллиарды долларов для инвестиций в инфраструктуру проекта "Восток Ойл", принадлежащего "Роснефти" . Компания считает, что данная информация "с учетом контекста публикации содержит утверждение о недобросовестности истца при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, о нарушении истцом действующего законодательства".

Юристы "Дождя" настаивали, что в предложении, вызвавшем претензии "Роснефти" отсутствуют юридически значимые обстоятельства, необходимые для удовлетворения иска. Телеканал считает, что информация в новости не носила утвердительный характер. Из-за новостных заметок на ту же тему "Роснефть" подала иски к радиостанции "Эхо Москвы" и агентству Bloomberg. Заседания по ним состоятся 24 мая.

В марте этого года компания подала иски к "Важным историям" и "Новой газете". От "Важных историй" требовали удалить расследование о покупке госкорпорацией акций Pirelli в 2014 году. Поводом для иска к "Новой газете" стала статья с разбором заявления главы госкорпорации Игоря Сечина на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что его компания единственная получила прибыль в 2020 году. Тогда суд оставил оба иска без движения из-за ошибок в документах.

  • "Роснефть" известна своими претензиями к СМИ. Например, весной 2020 года "Роснефть" подала в суд на РБК, оценив ущерб от заголовка новости о смене собственника её венесуэльских активов в 43 миллиарда рублей. Компания посчитала, что заголовок "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"" создал санкционные риски, поставив под сомнение отчуждение активов. Вскоре компания отозвала иск после извинений редакции.

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