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Власти Беларуси заблокировали сайт Sports.ru

Дмитрий Навоша, бывший главный редактор Sports.ru

Министерство информации Беларуси распорядилось заблокировать на территории страны российский сайт Sports.ru - один из самых популярных русскоязычных сайтов, посвящённых спорту.

Это произошло спустя несколько дней после блокировки независимого сайта Tut.by и задержания его журналистов.

Как сообщается в телеграм-канале Sports.ru. "сайт у пользователей из Беларуси либо не открывается, либо выдается сообщение о блокировке Мининформом. При этом портал продолжает работать у некоторых мобильных операторов".

Первый заместитель министра информации Белоруссии Андрей Кунцевич подтвердил блокировку портала - сообщает Sputnik. По его словам, решение было принято из-за якобы имевшего место нарушения законодательства об азартных играх.

Большинство материалов Sports.ru посвящено спорту, однако сайт не чуждается и общественно-политической тематики. Публикуются в том числе и критические по отношению к властям России и Беларуси материалы, в частности, мнения белорусских спортсменов, выступивших против Александра Лукашенко.

Сооснователь проекта Дмитрий Навоша после начала акций протеста в Беларуси в прошлом годы выступил с критикой Лукашенко и действий правоохранительных органов, он также создал фонд солидарности для помощи белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах.

В феврале сообщалось, что Sports.ru сменил владельца. Новым владельцем стал инвестфонд основателя компании Faberlic Алексея Нечаева. Команда проекта продолжила свою работу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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