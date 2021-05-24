Филя спасёт мир. Елена Рыковцева – о европеснях без политики

Дружба не знает границ. "Евровидение" вне политики. Какая политика, Господь с вами! Дружба, дружба превыше всего. Возьмите Филю, "короля российской эстрады" Филиппа Киркорова. Не столько король, сколько абсолютный посол доброй финансовой воли вне времени, войн и их пространства. Филя в истории "Евровидения" – это такой играющий тренер международного разряда. Он то разрядит свои умения с украинской участницей Ани Лорак, то с белорусским Дмитрием Колдуном, на этот раз Филю наняли заниматься молдавской претенденткой по имени Наташа. И Господи, опять же ж боже мой! Какая там Майя Санду, свежеизбранный президент Молдовы, которая, в отличие от своего предшественника Игоря Додона, стоит на твердых антикремлевских рельсах. При чем тут вообще Санду? Ей в голову не придет корректировать состав играющих тренеров "Евровидения" в зависимости от политического выбора демократической Молдовы. Кого хотите, того и нанимайте. Хоть черта лысого, хоть Филю Киркорова.



С другой (российской) стороны тоже не видят особого диссонанса в том, чтобы пиарить молдавскую участницу, хотя бы она и представляла страну, где президентствует недружественная Путину Майя. Кого хотим, того и пиарим. Это вам не политические шоу, чтоб всякий раз с оглядкой на Кремль. Это шоу-биз. Это если нет специального запрета, как вот однажды сверху запретили Верку Сердючку, это можно все что душе угодно поддерживать. А Филя нашей душе угоден. И вот на Первом канале идёт отбор участника "Евровидения" от России, а самым ярким героем действа становится молдавский тренер Филя, который сидит под ручку со своей воспитанницей Наташей и со всей своей фирменной киркоровской непосредственностью призывает российских телезрителей поддержать, разумеется, её, Наташу, и ведущая отборочного эфира Яна Чурикова с мягкой улыбкой говорит, что Филипп, он такой, он скажет то, что ему надо, даже тогда, когда его об этом не спрашивают, но, положа руку на сердце, и сама Яна, и ее соведущий, музыкальный босс Первого канала Юрий Аксюта, спустя два месяца комментируя уже финал "Евровидения", не раз точно так же мягко давали понять телезрителям, что вот хорошо бы им из России своими эсэмэсками поддержать родного Филю с хорошей девушкой Наташей.

Я вообще всё это пишу с большой надеждой, что шоу-биз-мафия в конечном счете спасет мир

И Филя всё время маячил в кадре спецвыпуска программы "Пусть говорят" по видеосвязи с Роттердамом, и эта родимая поддержка дошла уже до той ручки, когда профессиональное (!!!) жюри России отдало 12 высших баллов вот этой абсолютно невыразительной Наташе, невыразительной до той степени, что даже российские телезрители, которых Наташей с Филей пичкали с начала марта, они им отвалили какие-то несчастные три балла, а вот "профессиональное" жюри, в состав которого входила серьёзная воспитанница Александра Градского Дина Гарипова, оно отвалило Наташе 12. Вы посмотрите номер Наташи и сходите на концерт Дины! Вы можете себе представить, чтобы певица уровня Дины могла поставить певицу уровня Наташи на первое место вот в этом конкретном конкурсе с этим конкретным составом участников? Это невозможно себе такое представить! На этом объективно слабом конкурсе были исполнители объективно сильнее Наташи. Тем не менее, профессиональное российское жюри поддержало Филю, как и Первый канал. Или как раз потому, что его поддержал Первый. Не важно. Важно, что оно посчитало Наташу первой.



То есть с тем, что Майя Санду никак не друг Владимира Путина, не посчиталось. А вот с тем, что Филя друг Первого канала и вообще в доску свой, – посчиталось. И правильно. Я вообще все это пишу в большое одобрение. И с большой надеждой, что эта шоу-биз-мафия, она в конечном счете спасет мир. И хоть какой-то от неё будет толк.



Переходим к Маниже, исполнительнице от России. Вот номер Манижи, где она исполняет роль "Русской женщины", выбирают телезрители Первого. Я смотрела этот отбор. Там на самом деле, если к вашему виску приставить пистолет и велеть: выбирай, там из трех представленных номеров вы, конечно, выберете номер Манижи. Два тоскливых других даже не обсуждаются. Там, кстати, совершенно непонятно было, почему второй раз не пошел от страны исключительно качественный Little Big, там ведущая Первого канала спросила его, почему он отказался, и он ведущей Первого канала сказал, что таким было его с Первым каналом решение. То есть Первый канал все же должен был свою ведущую проинформировать, что это они так с Little Big договорились, чтобы она не задавала вопросов, на которые было отвечено, что это в том числе было решение канала, от имени которого она этот вопрос задает.



Очевидно сильный Little Big соскочил, и в итоге из трех слабых номеров зрители проголосовали за наименее слабый, каким оказался номер Манижи, который, на мой личный вкус, в музыкальном смысле совершенно никак не в состоянии был меня просветить, умеет ли эта девушка петь или она умеет только кричать речитативом. Но он был избран для "Евровидения", и поскольку в этом речитативе по-русски, на взгляд Матвиенко В.В. и ей подобных, была заложена некая эмансипационная бомба, которая несла не в меру вольнолюбивый заряд, ну вот они эту бомбу попытались обезвредить всякими криками про то, что Манижа и её песня это позор России. Но поскольку времени до "Евровидения" оставалось мало, они просто не успели принять закон о признании песни "Русская женщина" экстремистской, а саму Манижу объявить "иностранным агентом" "Евровидения", там просто времени на три чтения остро не хватало, поэтому песня на "Евровидение" всё же уехала.



И тут я опять возвращаюсь к теме высоких отношений в шоу-бизе, которые спасут мир. Ну грубо говоря, если К. Эрнсту не позвонил из Кремля А. Громов и открытым текстом не приказал сдать таджичку Манижу с ее "русской песней", ну какого ляда Эрнст прогнется под Матвиенко и прочими жириками? Ну смешно! Собаки лают, караван идет. Отлично эта заулюлюканная Манижа приехала в Роттердам и отлично там спела в отличном компьютерном антураже (тут я не знаю, кому респект, Первому или голландцам, но оформили её определенно отлично). Ну и вот чего действительно не хватило ее свободолюбивой песне, где рефреном "встала и пошла", которое у меня вызывает некоторые сомнения, поскольку в языке оно используется как в свободолюбивом, так и во вполне хамском значении, типа "а ну встала и пошла отсюда", так вот чего не хватило для тотальной поддержки европейской аудитории (если допустить, что она сплошь голосует "по политике") – так это тех самых трёх чтений. Все же вопли жириков воплями жириков, а формально, официально, Манижа никакой жертвой режима, по счастью, не стала, поэтому к общей свободолюбивости для большей гарантии европейских голосов надо было добавлять либо музыкальности, либо три чтения, а поскольку ни того ни другого не было, то вот оно, всего лишь 9-е место.



Ну и дальше я опять отдаю должное Первому каналу, который, поскольку не получил команду кидать Манижу, ну так он её и не кинул, и устроил в честь её 9-го места феерическое ток-шоу, где каждый отмечался на тему, что лучшей победы, чем 9-е место, и быть не может. "Мы находимся в десятке лучших песен Европы! Это потрясающе! Надо поддерживать наших, Манижа выступала под флагом России!" – духоподъемно вещала ведущая Яна Чурикова в завершение трансляции из Роттердама.



Музыкальный критик Артур Гаспарян тоже констатировал, что это успех, правда с несколько неожиданной колокольни: "По прогнозам букмекеров она вообще была где-то в конце второй десятки. Да и Наташе не давали 13-го, которое она получила. Так что да, успех у обеих". "Это вообще победа – быть в десятке с песней на русском языке!" – восхищался Дима Билан, как бы маленько упуская из виду, что с песней, исполненной на национальном языке, можно стать даже и победителем "Евровидения", как это, собственно, случилось с сербской певицей Марией Шерифович, которая обошла именно Диму на конкурсе-2007, странно, что он этого не помнит.



Если же Дима думает, что на язык переносится негативное отношение к России, то зачем его переносить на язык, если можно перенести на исполнителя из России, вне зависимости от того, на каком языке он поет? Ну а как показывает опыт последних лет, ни на Полину Гагарину, ни на Серея Лазарева, которые становились серебряными призерами "Евровидения" уже во время российско-украинской войны, ничего подобного не переносилось.



Кстати, о российско-украинской войне. Эти боевые действия ну конечно же влияют на итоги голосований официальных жюри. Ну конечно. Ни одного голоса русское жюри не дает Украине, а украинское жюри России. Ну вот тут да, тут политика побеждает. Их пять человек, их всех поименно... могут. Могут. Тут и там. Могут. Но публика – это же не поименное голосование, а анонимное. Поэтому телезрители в волеизъявлении свободны. Поэтому россияне и сейчас могут дать украинской группе целых 7 баллов, а украинцы российской тоже неплохо – 4, что, собственно, и случилось. То есть в зрительском голосовании двух конфликтующих стран вы опять не можете усмотреть никакой политики.



Суммирую. "Недружественная" Молдова приглашает на работу российского Филю, то есть не ведется на политику. Россия, соответственно, призывает голосовать за Молдову, то есть тоже не ведётся на политику. Россия выдвигает на европейский конкурс "прозападный" номер, хотя это не нравится многим внутренним деятелям, то есть ещё раз не ведется на политику. Европа не спешит поддержать "прозападный" номер, видимо, потому что он ей не слишком нравится с музыкальной точки зрения. То есть опять же не ведётся на политику. Телезрители России и Украины, в отличие от профессиональных жюри, голосуют почти что за номера друг друга, то есть определенно не включают конкурс "Евровидение" в политический контекст.



Таким образом, кто знает: может, когда-нибудь и пушки замолчат, если попса договорится. Нет, конечно, совсем без политики "Евровидение" обойтись не сможет. Греция на этом конкурсе всегда будет голосовать за Кипр, а Кипр за Грецию. Но без этого нельзя. Это что-то другое. Это уже больше, чем политика. Это, может, основа мироздания. Если такого однажды не случится, мир действительно может рухнуть.

Елена Рыковцева – журналист Радио Свобода



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