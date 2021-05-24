Вероятная встреча Путина и Байдена может пройти в Женеве

Вероятная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина может пройти в Женеве. Об этом сообщил корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннет. По его словам, информацию о месте проведения саммита сообщили четыре источника в администрации Соединённых Штатов.

На потенциальной встрече лидеры двух государств обсудят деэскалацию конфликта в отношениях Вашингтона и Москвы, пишет журналист.

Ранее Байден заявил, что ожидает встречи с Путиным во время своего визита в Европу в середине июня. На это время у президента США запланированы встречи с лидерами НАТО и Евросоюза.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Госдепартамент тогда заявил, что Вашингтон хочет более предсказуемых отношений с Москвой.

Последнее время у Соединённых Штатов и России возникают разногласия по поводу преследования Алексея Навального, наращивания российского военного присутствия у границ с Украиной и кибератаки предположительно российских хакеров на крупнейший американский топливопровод. Москва заявила о своей непричастности к атаке и обвинила США в попытках вмешательства в её внутренние дела, включая приговор Навальному.