"Разгрести завалы". Блинкен и Лавров провели свою первую встречу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в среду в Исландии. Оба признали наличие разногласий, но выразили готовность работать сообща.

Формальным поводом для визитов госсекретаря и министра в Рейкьявик стала ежегодная сессия международной региональной структуры – Арктического совета. Энтони Блинкен и Сергей Лавров встретились впервые после вступления в должность президента Джо Байдена. Перед предстоящим саммитом президентов стороны провели обзор двусторонних отношений, а также глобальных и региональных проблем, в решении которых они заинтересованы.

Открывая встречу, госсекретарь Блинкен сказал, что, по мнению Вашингтона, имеющиеся разногласия отнюдь не носят необратимого характера.

Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией. Мы считаем, что это благо для нашего народа, благо для народа России и, несомненно, для всего мира... Не секрет, что между нами есть разногласия. И когда дело доходит до этих разногласий, то, как сказал президент Байден президенту Путину, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим. И президент Байден продемонстрировал это как на словах, так и на деле – не в целях эскалации, не в поисках конфликта, а для защиты наших интересов.

Вместе с тем существует много сфер, где наши интересы совпадают частично или полностью, и мы считаем, что здесь мы можем работать вместе, опираясь на эти интересы. Будь то борьба с COVID-19 и пандемией, борьба с изменением климата, ядерные программы Ирана и Северной Кореи, Афганистан – есть много областей пересекающихся интересов.

Мы считаем, что если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе, мир станет более безопасным и спокойным местом, и это то, к чему мы стремимся.

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что главное, чего хочет Москва, – это взаимоуважение.

Мы серьезно расходимся в оценках международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами "на столе" и, конечно, на взаимоуважительной основе.

Законы дипломатии предполагают взаимность, в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой.

Помимо тем, перечисленных Энтони Блинкеном, Лавров назвал тему полноценного дипломатического представительства – здесь, подчеркнул он, предстоит "разгрести завалы, доставшиеся в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов".

По окончании встречи, которая продолжалась около двух часов, Сергей Лавров выразил удовлетворение состоявшимся разговором.

Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Как не раз подчеркивал президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов.

В пресс-релизе Госдепартамента США по итогам встречи перечислено намного больше тем. Сказано, что стороны обсудили также проблему доступа гуманитарных организаций к населению Сирии и варианты долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном. "Госсекретарь Блинкен, – говорится в пресс-релизе, – выразил нашу глубокую озабоченность продолжающимся развертыванием Россией войск на Украине и вблизи от нее, ее действиями в отношении "Голоса Америки" и Радио Свобода, состоянием здоровья Алексея Навального и репрессиями против оппозиционных организаций".

Энтони Блинкен, кроме того, "недвусмысленно заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям".

Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан свою вину не признает и считает дело о шпионаже сфабрикованным. Тревор Рид приговорен к 9 годам лишения свободы "за нападение на полицейских". Посол США в Москве Джон Салливан назвал суд над Ридом насмешкой над правосудием. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила недавно, что администрация США разделяет эту оценку, и призвала Россию "быстро освободить" обоих осужденных.