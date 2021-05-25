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Гражданин России осужден за попытку кибератаки на завод Tesla

Завод Tesla в Рино

Федеральный суд в Неваде приговорил гражданина России Егора Крючкова к 10 месяцам тюремного заключения за попытку получить доступ к компьютерной системе завода компании Tesla с целью кражи технологических секретов и получения выкупа.

27-летний Крючков, арестованный в августе прошлого года в Лос-Анджелесе, пошел на досудебную сделку со следствием. Во время судебного заседания он выразил сожаление за свои действия и заявил, что девять месяцев, проведенные в заключении, заставили его задуматься о боли, которую он нанес своим близким, находящимся в России, и об ударе, нанесенном его репутации. Как сообщает пресса, родственники Крючкова обращались с судье по электронной почте с просьбой о снисхождении. Максимальное наказание за подобные преступления - 5 лет тюрьмы 250 тысяч долларов штрафа.

Крючков предложил одному из работников завода Tesla 500 тысяч долларов за установку на компьютере завода программы, с помощью которой он намеревался получить доступ к технологическим секретам, а затем шантажировать производителя электрических автомобилей, требуя выкупа под угрозой обнародования секретов. В городе Рино в Неваде находится крупнейший завод фирмы Tesla, выпускающий электробатареи, один из ключевых компонентов популярных автомобилей. Сотрудник, к которому обратился россиянин, сообщил об этом предложении своему начальству. Расследование вело ФБР. После появления известия об аресте Крючкова в августе прошлого года Илон Маск, основатель и глава компании Tesla заявил о том, что она была объектом серьезных попыток кражи секретов.

В материалах дела также говорится о сообщниках Крючкова. Их имена не разглашаются. Он будет депортирован из США по истечении десятимесячного пребывания под стражей.

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