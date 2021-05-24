Илон Маск увидел Россию. Как в стране за 15 лет изменился инвестклимат

Откроет ли Илон Маск завод в России и готова ли к такому проекту ее национальная экономика? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Под занавес прошлой недели российскую деловую прессу накрыло сенсацией. Повод дал основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он не только неожиданно согласился принять участие в проходившем в России "Марафоне знаний", но и высказался, хотя и весьма расплывчато, о возможности организации бизнеса Tesla в России.

Полная видеоверсия программы:

"Полагаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть более широко на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас", – сказал бизнесмен. Отвечая на вопрос о размещении производства в Китае, Илон Маск ответил, что у них есть фабрика в Шанхае. При этом он добавил, что хочет, чтобы заводы компании находились и в других частях мира. "Потенциально мы рассматриваем Россию", – заявил он.

Длившийся менее 30 секунд ответ на вопрос о том, когда компания придет на российский рынок, был воспринят чуть ли не как обещание открыть на территории страны сборочный завод. Не успел эксцентричный миллиардер закончить свое короткое, но вполне комплиментарное выступление, в конце которого в очередной раз объявил себя пришельцем из будущего, как соцсети накрыла пиар-вакханалия.

Российский Минпромторг в твиттере пригласил Маска приехать обсудить открытие завода в России и напомнил о государственных мерах поддержки компаниям, которые локализуют производство на территории страны. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил в телеграм-канале свой регион в качестве площадки для нового завода. Он был первым из глав регионов. Следом с аналогичным предложением, но уже в твиттере подоспел глава Подмосковья Андрей Воробьев. Но он, в отличие от калужского коллеги, обратился к Маску по-английски. Видимо, поэтому и задержался.

А дальше сообщения в твиттере, телеграме, инстаграме посыпались как из рога изобилия. Заполучить предприятие на свою территорию попытались Удмуртия, Калининградская, Орловская, Свердловская области. Кто соблазнял Маска людьми, кто климатом, кто налоговыми льготами и преференциями и уникальной логистикой. Даже столичные власти поучаствовали. Московский градоначальник, конечно, до таких глупостей не снизошел, но его заместитель по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пообещал оказать все необходимое содействие для локализации производства Tesla в столице.

Тут банально отсутствует инфраструктура, необходимая для их использования

Вся эта немного стыдная возня вокруг шкуры неубитого медведя, как мне кажется, прекрасно иллюстрирует то, как изменилась российская экономика за последние полтора десятка лет. В "нулевых", когда Россия была одним из самых перспективных рынков в мире, ведущие производители (причем не только автомобилей) выстраивались в очередь, чтобы открыть у нас сборочные предприятия, соглашались на самые жесткие графики локализации производства, вкладывались в развитие инфраструктуры и обучение персонала. Сейчас же в России годами съеживающийся платежеспособный спрос и непомерно высокие политические риски.

Если же говорить об электрокарах от Илона Маска, то в России за все время их производства купили немногим более 700. Штук, а вовсе не тысяч. В том числе потому, что тут банально отсутствует инфраструктура, необходимая для их использования. У нас практически негде зарядить аккумуляторы. И я сильно сомневаюсь, что в обозримом будущем ситуация радикально изменится. Просто потому, что у российских властей, как, впрочем, и у Илона Маска, семь пятниц на неделе. То они провозглашают курс на тотальную газификацию автотранспорта и строят планы развития соответствующей инфраструктуры, то вдруг увлекутся водородом, то, глядя на Европу, вспомнят про электромобили.

Что же до Илона Маска, то его репутация технологического гуру в последние пару недель несколько пошатнулась. После взлетов и обвалов биткоина, вызванных в том числе твитами Маска, многие его фанаты превратились в хейтеров, которые подозревают главу Tesla в намеренном манипулировании рынком. Так что подогреть местных поклонников туманными обещаниями лишним не будет. Тем более что акции компании у российских частных инвесторов по популярности стоят на первом месте.

Все держится на талантливом пиаре и вере в грандиозные перспективы

А котировки этих бумаг в последние месяцы, мягко говоря, разочаровывают. После январского рекорда в районе 900 долларов они упали более чем на треть. Прошлая неделя закрылась ниже 580 долларов за акцию. И я думаю, что это еще не конец. Не исключаю, что в этом году у желающих еще будет возможность купить их по 400 долларов – там будет проходить своеобразный "рубеж обороны". Если же и он не устоит, то можем и 300 увидеть.

Любопытно, что своими головокружительными взлетами и сокрушительными обвалами, своей зависимостью от новостей и своей переоцененностью акций Tesla больше напоминают криптовалюту, чем акции любого из крупнейших мировых автопроизводителей. Тут не работают какие-то объективные критерии, которые обычно применяются при анализе фондового рынка, вроде соотношения прибыли и капитализации. Все держится на талантливом пиаре и вере в грандиозные перспективы. В истории мировых финансов такое случалось много раз. Даже на моей памяти был лопнувший пузырь доткомов.

Скорость реализации этого потенциала часто отстает от роста капитализации

При этом, справедливости ради, отмечу, что за большинством лопнувших пузырей действительно стояли грандиозные перспективы. Панамский и Суэцкий каналы, которые разорили в свое время огромное число инвесторов, построили. И они действительно серьезно изменили мировую торговлю. Про интернет и говорить нечего. Так что никто не отрицает, что за электромобилями будущее, а у блокчейн-технологий огромный потенциал. Вот только слово "огромный" слишком расплывчато, да и скорость реализации этого потенциала часто отстает от роста капитализации.

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