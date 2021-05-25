Володин предложил изучить идею ФСИН о замене мигрантов осужденными

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин считает, что нужно изучить предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова об использовании заключённых в сферах, где обычно работают трудовые мигранты. Об этом сообщает ТАСС. Эту идею ранее уже поддержали министерство юстиции, Следственный комитет, президентский совет по правам человека.

Однако, как отметил Володин, ссылаясь на официальные данные, это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов. В России сегодня требуется около одного миллиона трудовых мигрантов. По информации ФСИН, на замену наказания принудительными работами в настоящий момент имеют право 188 тысяч человек. Общее же число заключенных в российских колониях около 480 тысяч человек.

Глава ФСИН Александр Калашников на прошлой неделе подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. При этом он подчеркнул, что «это будет не ГУЛАГ». Федерация мигрантов раскритиковала идею ФСИН. Там считают, что трудовые мигранты квалифицированы, а заключённых некому учить той или иной работе. Кроме того, им незачем работать, потому что "их бесплатно кормят и им есть, где спать".

В Кремле пока не комментировали инициативу о привлечении заключённых к работам на крупных объектах, где обычно заняты трудовые мигранты.

Российское законодательство разрешает труд заключённых за пределами исправительного учреждения и распространяет на осуждённых конституционные гарантии. Их труд должен оплачиваться, а им самим должна быть обеспечена изоляция и охрана. По мнению экспертов, обеспечение нормальной работы осуждённых потребует значительных материальны ресурсов.