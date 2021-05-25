Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

Мосгорсуд отклонил жалобы защиты на продление срока ареста советнику главы "Роскосмоса", бывшему специальному корреспонденту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Заседание состоялось 25 мая, передаёт "Интерфакс".

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Сафронов обвиняется в государственной измене. По версии следствия, он передавал секретную информацию о российском военно-техническом сотрудничестве чешской разведке в интересах США.

Сам он вину не признает и связывает уголовное дело со своей журналистской работой. Он и его защита отмечали, что следователи до сих пор не сообщили обвиняемому, когда и кому он передавал секретную информацию и что в ней содержалось. Все материалы дела засекречены.

30 апреля Лефортовский суд Москвы продлил ему арест до 7 июля, адвокаты подали апелляцию на это решение. Один из защитников Сафронова – адвокат Иван Павлов стал этой весной подозреваемым по уголовному делу о разглашении данных из дела журналиста.

Сафронов — автор ряда резонансных публикаций о российской армии и военно-техническом сотрудничестве. Следователь по делу Александр Чабан в марте получил звание полковника ФСБ и повышение до старшего следователя по особо важным делам.