Следователь по делу Ивана Сафронова повышен в звании и должности

Следователь ФСБ Александр Чабан, который ведёт уголовное дело против советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста издания "Коммерсант" Ивана Сафронова, повышен в звании и должности. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов. По его словам, Чабан назначен старшим следователем по особо важным делам и получил звание полковника.

В четверг Московский городской суд признал законным решение Лефортовского суда о продлении ареста Сафронова до 7 мая.