Следователь по делу Ивана Сафронова повышен в звании и должности

Следователь ФСБ Александр Чабан, который ведёт уголовное дело против советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста издания "Коммерсант" Ивана Сафронова, повышен в звании и должности. Об этом сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов. По его словам, Чабан назначен старшим следователем по особо важным делам и получил звание полковника.
В четверг Московский городской суд признал законным решение Лефортовского суда о продлении ареста Сафронова до 7 мая.
- Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан, а затем арестован в июле 2020 года. Его обвинили в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая специальным корреспондентом газеты "Коммерсант", Сафронов передал чешской разведке секретные сведения о российском военно-промышленном комплексе. При этом бывшему журналисту до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений.
- Сафронов госизмену отрицает и настаивает, что его преследуют за журналистскую деятельность. Он – автор ряда резонансных публикаций, в том числе о пожаре на атомной подводной лодке "Лошарик", о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35 (после неё госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов), о вручении замглавы администрации президента России звания Героя России и о возможном приходе главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на пост главы Совета Федерации (после этой статьи Сафронов был уволен из "Коммерсанта", и весь отдел политики уволился вслед за ним).
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