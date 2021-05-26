Американец Тревор Рид, осуждённый в России на девять лет лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сдал положительный тест на COVID-19. Некоторое время назад сотрудники посольства США в России запросили разрешение на вакцинацию Рида, однако, российские власти отказали.

Как сообщает семья осуждённого американца, несмотря на очевидные симптомы (кашель, лихорадку и потерю обоняния) сотрудники тюрьмы разрешили ему 24 мая отправиться в суд для ознакомления с документами, и судья, рассматривавший его апелляцию, отказался назначить какие-либо дополнительные медицинские тесты. Семья Рида считает, что его заражение коронавирусной инфекцией - результат некомпетентности, безрассудства и "злобности" российских властей. "Излишне говорить, что если с Тревором что-нибудь случится, мы возложим всю ответственность на российское правительство, "- говорится в заявлении находящегося в заключении в России американца.

В июле прошлого года суд в Москве приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии за нападение на двух полицейских. Правительство США и Рид отрицают эти обвинения и ставят под сомнение справедливость судебного разбирательства.

Рид - один из нескольких американских граждан, которые в последние годы предстали перед судом в России.Члены их семей, сторонники и в ряде случаев правительство США заявляли о признаках фабрикации доказательств.

Другой бывший морской пехотинец США, 50-летний Пол Уилан, был приговорен судом в Москве к 16 годам тюремного заключения в мае 2020 года по обвинению в шпионаже. США назвали приговор "издевательством над правосудием".”

Вопрос об освобождении Тревора Рида и Пола Уилана, скорее всего, будет поднят на встрече президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина – в Женеве, 16 июня.

Сегодня бывший посол США Майкл Макфол призвал Владимира Путина освободить осужденных в России американцев перед встречей с Джо Байденом. Об этом американский дипломат написал на своей странице в твиттере.