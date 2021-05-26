РКН обязал Facebook и Twitter локализовать базы данных до 1 июля

Facebook, Twitter и другие социальные сети обязаны локализовать базы данных российских пользователей до 1 июля. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер. За неисполнение этого требования предусматриваются штрафы до 18 миллионов рублей.

Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы на три тысячи рублей судом за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о хранении данных российских пользователей внутри страны. В 2020 году штрафы для Twitter и Facebook составили по 4 миллиона рублей. Facebook штраф оплатил, о действиях администрации Twitter ничего не сообщалось.

По закону о персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории страны. Сайты нарушителей по решению суда вносят в специальный реестр Роскомнадзора. Кроме того, постановление предусматривает и блокировку ресурсов. В 2016 году за отказ перенести данные российских пользователей Роскомнадзор заблокировал соцсеть LinkedIn. По факту требование закона игнорируют многие крупные IT-компании, представленные на российском рынке.