Власти Китая испытывают технологии удалённого определения настроения на арестованных жителях уйгурского происхождения. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на неназванного разработчика этой технологии. Пекин обвиняется многими странами мира в геноциде уйгурского населения, в регионе их проживания выстроена система тоталитарного цифрового контроля за жителями.

Разработчик технологии, пожелавший остаться неизвестным из-за опасений за свою безопасность, поделился с BBC доказательствами проведения опытов по определению настроения с помощью видеонаблюдения. Технологии машинного обучения используют на заключённых, настаивает он, с тем чтобы понимать, в каком расположении духа они находятся. Кроме того, они могут быть использованы как новый, более продвинутый, детектор лжи.

Система распознаёт предполагаемое настроение заключённых и создаёт отчёт в режиме реального времени, в котором отмечается, если человек, за которым ведётся наблюдение, находится в плохом настроении. Разработка предназначена для получения предварительного судебного решения без получения каких-либо дополнительных, достоверных доказательств.

Технологии распознавания настроения с помощью видеокамер продвигаются на рынке с середины 2010-х годов. Разработчики утверждают, что психологи способны понять скрытые эмоции человека по едва заметным признакам, а значит, могут и компьютерные алгоритмы, получающие изображение с камер высокой чёткости.

На Западе разработчики предлагают использовать эти системы для определения настроений покупателей и потребителей. В 2018 году британское консалтинговое агентство Kantar Millward Brown стало использовать распознавание лиц для определения эмоциональной связи зрителей с рекламой, тогда же аналогичные решения стали предлагаться сетям магазинов. В России аналогичные технологии использовали банки, в США – корпорация Disney для оценки своих новых фильмов до их показа широкой публике.

Учёные скептически относятся к возможностям реального определения настроения. Американский психолог Пол Экман, известный исследованием невербального поведения человека, в интервью Financial Times обратил внимание, что авторы большинства технологий для определения не пытаются доказать их эффективность с научной точки зрения.

Однако правозащитники опасаются, что злоупотребление технологией может привести к тоталитарному контролю над обществом со стороны правительств вне зависимости от того, работает ли она. Если определение настроения будет работать неправильно – правительства просто смогут принимать на основе полученных данных неверные решения.