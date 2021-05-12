"Вся Россия пропахла тюрьмой". Софи Тредуэлл в земле обетованной
Американку Софи Тредуэлл в 1933 году пригласили в Москву на премьеру спектакля по ее пьесе «Машиналь». Не последнюю роль в приглашении в СССР сыграли её симпатии к советскому режиму, но сделать Тредуэлл своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось — она увидела страшную реальность.
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