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"Вся Россия пропахла тюрьмой". Софи Тредуэлл в земле обетованной

"Вся Россия пропахла тюрьмой". Софи Тредуэлл в земле обетованной
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"Вся Россия пропахла тюрьмой". Софи Тредуэлл в земле обетованной

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Американку Софи Тредуэлл в 1933 году пригласили в Москву на премьеру спектакля по ее пьесе «Машиналь». Не последнюю роль в приглашении в СССР сыграли её симпатии к советскому режиму, но сделать Тредуэлл своим агентом влияния у советской пропаганды не получилось — она увидела страшную реальность.

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