Компания экс-президента "Роснефти" подала иск к РБК на 500 млн рублей

Независимая нефтегазовая компания, подконтрольная бывшему президенту компании "Роснефть" Эдуарду Худайнатову, подала к РБК иск на 500 миллионов рублей. 2 июня Арбитражный суд Москвы провёл по нему предварительное заседание.

Поводом стала статья РБК, опубликованная в декабре 2020 года. В ней говорилось, что "Роснефть" купит у "Нефтегазхолдинга", другой компании Худайнатова, Пайяхское месторождение нефти на Таймыре, а "Нефтегазхолдинг" сможет претендовать на доли в шести действующих проектах "Роснефти".

Представителей Худайнатова не устроила фраза из статьи о том, что в случае покупки долей во всех шести активах "Нефтегазхолдинг" "сможет увеличить производство более чем в десять раз". Также у них возникли претензии к цитате о том, что "цена продажи активов будет достаточно низкой — 1-2 доллара за баррель запасов". Она создает "негативный образ ННК", поскольку подразумевает передачу "перспективного" Пайяхского месторождения в обмен на "истощённые бесперспективные месторождения", говорится в иске.

Руководитель объединенной редакции РБК Пётр Канаев, комментируя иск, заявил, что издание уверено в достоверности и объективности опубликованной информации.

Через два месяца после выхода статьи РБК "Роснефть" выпустила годовой отчет, из которого стало известно, что компания купила у ННК 100 процентов компании "Таймырнефтегаз" (владеет лицензией на Пайяхское месторождение нефти), а взамен договорилась отдать ННК свои так называемые "хвостовые активы" и заплатить 9,6 миллиарда долларов.

"Роснефть" и ее руководитель Игорь Сечин неоднократно судились с российскими СМИ. В 2020 году "Роснефть" потребовала от РБК 43 миллиарда рублей из-за статьи о схеме продажи венесуэльских активов компании, но отозвала иск после извинений издания.

В конце мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации "Роснефти" к телеканалу "Дождь". Канал должен удалить в одной из новостей предложение о нефтяной компании и опубликовать опровержение. Об этом сообщает "Дождь". "Роснефть" посчитала, что в новости, написанной по заметке Bloomberg, содержится порочащее деловую репутацию компании предложение. В материале говорилось, что правительство России якобы может выделить из Фонда национального благосостояния миллиарды долларов для инвестиций в инфраструктуру проекта "Восток Ойл", принадлежащего "Роснефти" . Компания считает, что данная информация "с учетом контекста публикации содержит утверждение о недобросовестности истца при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, о нарушении истцом действующего законодательства".

Юристы "Дождя" настаивали, что в предложении, вызвавшем претензии "Роснефти", отсутствуют юридически значимые обстоятельства, необходимые для удовлетворения иска. Телеканал считает, что информация в новости не носила утвердительный характер. Из-за новостных заметок на ту же тему "Роснефть" подала иски к радиостанции "Эхо Москвы" и агентству Bloomberg. Заседания по ним состоятся 24 мая.

В марте этого года компания подала иски к "Важным историям" и "Новой газете". От "Важных историй" требовали удалить расследование о покупке госкорпорацией акций Pirelli в 2014 году. Поводом для иска к "Новой газете" стала статья с разбором заявления главы госкорпорации Игоря Сечина на встрече с президентом Владимиром Путиным о том, что его компания единственная получила прибыль в 2020 году. Тогда суд оставил оба иска без движения из-за ошибок в документах.