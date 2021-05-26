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Союз НАТО осудил действия Беларуси и призвал освободить Романа Протасевича

Флаги государств-членов НАТО в штаб-квартите Североатлантического союза в Брюсселе

Североатлантический совет - основной орган принятия политических решений НАТО - решительно осудил принудительную посадку 23 мая в Минске самолёта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Задержание Романа Протасевича в НАТО назвали "посягательством на принципы политического инакомыслия и свободы прессы".

Государства-члены НАТО призвали Беларусь немедленно и безоговорочно освободить Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

"Этот недопустимый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа", - отмечается в заявлении, опубликованном пресс-службой НАТО в среду, 26 мая.

Североатлантический союз поддерживает идею срочного и независимого расследованию происшествия, а также приветствует меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент.

В заявлении НАТО выражена также солидарность с Латвией в связи с "необоснованной" высылкой латвийских дипломатов из Беларуси.

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