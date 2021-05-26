"Зато поймали блогера". Соцсети о грядущей авиаизоляции Беларуси

После принудительной посадки в Минске самолета RyanAir ради ареста Романа Протасевича многие комментаторы сомневались, что со стороны Европейского Союза последует в ответ что-нибудь более существенное, чем выражение "глубокой озабоченности". Однако на этот раз они оказались неправы.

Размах готовящихся санкций против Лукашенко превзошел ожидания. ЕС примет распоряжение, согласно которому белорусские авиакомпании больше не смогут использовать воздушное пространство стран Евросоюза, а авиаперевозчикам из ЕС будет рекомендовано избегать перелетов над территорией Беларуси.

Анна Монгайт

Вот это да! По решению ЕС никто (из европейских авиакомпаний) не сможет влететь в Беларусь! Никто не сможет вылететь из Беларуси! Никто не сможет пролететь через Беларусь. Только Аэрофлот, видимо, будет туда летать. Белавиа сможет летать только в Россию и страны третьего мира. Авиаизоляция. Зато Лукашенко поймал Протасевича и его девушку Соню

Полностью авиасообщение с Беларусью не прервется: через Минск продолжат летать транзитом авиакомпании третьих стран. Но и в таком виде "воздушная изоляция" Беларуси – мера довольно болезненная. Санкции ставят под удар одно из любимых детищ Лукашенко – авиакомпанию "Белавиа", отмечает Иван Яковина:

Надо отметить один очень важный момент. Для Лукашенко Белавиа – очень важный, любимый персональный проект.

Он вложил в развитие этой авиакомпании много личного времени, огромные деньги, действительно старался. И, как говорят те, кто летает Белавией, у него получилось создать небольшую, но прекрасно экипированную авиакомпанию с отличным сервисом и прекрасным новым авиапарком. Настоящую гордость режима и всей страны.

Для Лукашенко "Белавиа" –​ как сочинская олимпиада и северный поток-2 для Путина. Это почти ребенок, которого удалось взрастить и поставить на ноги постоянным вниманием, любовью и большими недешевыми усилиями.

И вот сегодня ЕС подписал этому ребенку приговор –​ смерть через долгое и мучительное финансовое удушение.

Думаю, европейцы сами не осознают, насколько болезненный удар они нанесли Лукашенке.

И "Белавиа" уже сообщила о сокращении половины сотрудников.

Умению диктаторов действовать себе в ущерб поражается Борис Акунин (Чхартишвили):

То, что диктаторские режимы Лукашенко и Путина совершают гнусности, давно уже не удивляет. Мы привыкли. Но поражает какая-то инфантильная непросчитанность последствий. Казалось бы: уж делаешь подлость –​ по крайней мере получи выгоду. А у этих вечно пальба без промаху себе в ногу.

Провел дурацкую операцию по захвату, прости господи, блогера –​ прославил его на весь мир, а заодно получишь за эту великую победу по полной программе.

Или вот читаю сегодняшний пост Алексея Навального про самовар –​ диву даюсь. Ведь ясно же, что для Алексея хождение в тюрьму –​ способ борьбы с режимом. Тихо сидеть он не собирается, не для того садился. Так эти умники сами готовят ему будущие инфоповоды: аж три новых дела и судебных процесса. Как же ему не радоваться?

Другие комментаторы напоминают, что от действий диктаторов страдают не только они сами.

Наташа Исакова

Как жалко, что вместе с диктаторами всегда наказывают и весь народ. И другого пути нет. Ужасно жалко беларусов-заложников. Интересно, а чиновники смогут летать частными бортами?

Кирилл Шулика

Закрытие Белоруссии для перелетов в Европу ударит по россиянам, полюбившим дешевые билеты, но они перетопчутся и поедут в Крым, а вот белорусы, которые попадают под пресс власти, будут иметь меньше шансов выбраться. Нет, там электричка и Литва рядом, но боюсь, что скоро уже сам Лукашенко ее закроет.

А у нас сидят и учатся. Пока, скорее, наоборот Россия выдавливает оппозиционеров, дают возможность свалить. Но ведь совсем недавно так было и в Белоруссии, Лукашенко даже Тихановскую увез, пытался Колесникова, не вышло поэтому посадил. А теперь все, форточка закрывается.

Александр Лукашенко тем временем продолжает настаивать на том, что никаких международных правил не нарушал, и что на борту самолета действительно была бомба. Согласно его последнему заявлению, письмо о заложенном взрывном устройстве пришло из Швейцарии.

Перед этим белорусские власти возлагали вину за угрозу взорвать самолет на организацию ХАМАС, которая решительно отвергла свою причастность к этой истории. В соцсетях реакция ХАМАС стала темой многочисленных издевательских комментариев.

Лев Симкин

Вали на серого, серый все снесет

Текст обнародованной вчера угрозы, из-за которой самолет Ryanair 23 мая был посажен в Минске, выглядел так: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа". Между тем еще 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. За три дня эта новость до "солдат ХАМАС", видимо, не дошла. Виновата почта.

Илья Жегулев

Давненько движение ХАМАС не читало белорусские новости. А теперь их надо даже комментировать

Георгий Бовт

Если в Москве верят в письмо Хамас с угрозой взорвать самолёт, то объявят ли его террористической организацией? Если не верят, то поправят ли белорусских товарищей?

Андрей Шипилов

ХАМАС выступило с официальным заявлением, что Беларусь дискредитирует их в глазах мировой общественности и очерняет их репутацию.

Аббас Галлямов

Что пошло не так? Зачем понадобилась эта бредовая версия с Хамас? Думаю, что изначально планировалась какая-то другая легенда, но в посредний момент вмешался сам каудильо. Он вдруг решил лично поучаствовать в мозговом штурме и не к месту вспомнил, что недавно по телевизору про Хамас слышал. Вспомнил, ну и ввернул знакомое слово. Такой человек ведь молчать не может. Он если на совещании присутствует, то обязательно что-то скреативить должен.

А что подчинённые? Они конечно же в душе чертыхнулись, но виду не подали. Наоборот, воскликнули: "Гениально" – и побежали исполнять.

Скоро мы все подробности, конечно, узнаём. Надо дождаться, когда эта публика на скамье подсудимых окажется и начнёт показания давать.

Максим Дбар

To do list Лукашенко:

1. Совершить что-то, чем гнушается ХАМАС – сделано

2. Добиться того, чтобы ИГИЛ назвал террористом – в процессе

3. Семья Бокассы называет белорусский режим людоедским – в разработке

Иван Яковина

Довольно забавно, что движение Хамас обвинило Лукашенко в клевете, потребовав не вмешивать его в свои грязные делишки и авиационный терроризм, портя репутацию "честным борцам за независимость Палестины".

То есть теперь даже для Хамаса Лукашенко – упоротый псих и токсичный террорист, с которым они не хотят иметь ничего общего по репутиционным(!) соображениям.

И только для путинской России бывший президент Беларуси почему-то все ещё ОК.

На этом фоне многие комментаторы приняли за чистую монету пародийный твит, в котором сообщалось, что министерство транспорта Северной Кореи якобы предупредило граждан об опасности полетов в Беларусь. На самом деле аккаунт DPRK News Service не имеет к северокорейскому правительству никакого отношения.

Между тем путинская Россия могла бы заработать сейчас в глазах мировой общественности немало очков, если бы выступила против Лукашенко, полагают блогеры.

Кирилл Рогов

Мы сегодня все живем внутри учебной книги про тиранов. Классический неврастеник-злодей, неожиданно проигравший очередные выборы колхозный дуче вчера лишил Беларусь 3 миллиардов долларов, уничтожил национальную кампанию Белавиа, успешно развивавшую международный бизнес.

Ради чего? Ради того, чтобы можно было избивать захваченного с помощью боевого истребителя блогера. Практически нет сомнения, что в последние сутки Роман Протасевич (ему недавно исполнилось 26 лет) подвергался пыткам. Ему грозит смерть, и вовсе не только в результате смертного приговора. Подручные Лукашенко не раз убивали людей в тюрьме.

Видео под пытками – фирменная карточка тираний

Видео с Романом Протасевичем, в котором он говорит, что отношение к нему корректное и он "дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске" лишь подтверждает эти предположения. Такие видео под пытками – фирменная карточка тираний.

Протасевич объявлен террористом за то, что вел телеграм канал, в котором сообщались новости о протестах в Беларуси. Одно ясно показывает бессмысленность всех рассуждений, грозит ли ему смертная казнь согласно беларусским законам. В Беларуси нет законов. Тут нечего обсуждать.

Протасевич просил политического убежища в Польше и, видимо, имел какой-то вид на жительство и был захвачен в результате террористической операции беларусских спецслужб и военных. Это налагает на Польшу и Евросоюз моральные обязательства в отношении него. Дело чести и Евросоюза, и беларусской IT диаспоры спасти Протасевича. Если еще не поздно.

Александр Баунов

Было бы красиво и неожиданно, если бы Романа Протасевича сейчас отпустили при посредничестве России. Из этого могло бы произойти много интересного, в том числе на саммите Байдена–Путина. Но на такую нестандартную, яркую дипломатию сейчас никто не даст добро. Да никто и не возьмётся предложить.

Это не исключает, что со временем на тайных переговорах Россия на что-то сменяет Протасевича, улучшит его судьбу, поможет уехать по просьбе нового немецкого канцлера и т.п. Но это все уже не удастся вписать себе в актив и впечатлить. Самым ценным активом признан А.Г.Лукашенко, который защищает смоленскую дорогу. Защитит ли он ее без помощи своих граждан, вот вопрос.

Официальная Россия не вступается не только за Романа Протасевича, но даже за собственную гражданку – девушку Романа Софию Сапегу, которую задержали вместе с ним. В Сети появилось видео, на котором она, очевидно под давлением, дает "признательные показания" – как днем раньше "признал свою вину" на видео и сам Протасевич, на лице которого были явственно видны замаскированные следы побоев.

Алёна Попова

После захвата самолета и ареста россиянки Софии Сапеги Лукашенко на два месяца кинул ее в СИЗО КГБ. Диктатор собирается осудить ее по уголовной статье и упечь в тюрьму. По сути, "вина" Софии заключается лишь в том, что она является девушкой сооснователя беларуского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Куда смотрит президент и МИД РФ? Не могут защитить гражданку России, которую подконтрольный диктатор взял себе в плен для выбивания нужных показаний. Позор.

Алексей Новосёлов

С сожалением приходится констатировать, что Россия оказалась беспомощна перед захватом своей гражданки Софьи Сапеги, арестованной вместе с Протасевичем.

Этот факт бросает тень на авторитет страны и унижает национальное достоинство. По-настоящему сильные страны так себя не ведут. Вы не найдёте таких примеров у мировых держав.

По-настоящему сильные страны так себя не ведут

Да, Москва не согласна с политическими убеждениями Протасевича. Но ни один МИД в мире не бросает своего гражданина, в отношении которого творится беззаконие. Негласное правило дипломатии, которое соблюдается неукоснительно.

Лукашенко прекрасно знал, в какое неприглядное положение он поставит МИД РФ, и намеренно пошёл на это. Что ему надо, понятно: ещё денег. Ему всегда надо одно и то же.

Но примечательно, что донельзя крутые на словах, МИД и Кремль оказались беспомощны перед такой простой задачей. Так и в жизни: чем громче человек говорит о своей крутизне, тем меньше от него толку, когда доходит до дела.

Андрей Десницкий

"Своих не бросаем", – повторяют кремлевские.

Александра Григорьевича вот не бросят. Он уже давно как чемодан без ручки, даже нет, как огромный валун – ни обойти, ни объехать, ни подвинуть. Но нет, будут тащить, кормить деньгами, посылать пропагандистов, а надо будет – и солдат. Не бросят. За наш, конечно, счет. Он же им свой.

Ее арестовали, по сути, как заложницу

А гражданка России София Сапега – вот тут совсем другое дело. Ее арестовали, по сути, как заложницу, чтобы удобнее было выбивать "сотрудничество со следствием" из Романа Протасевича. И госпропагандисты скоро начнут нам складно врать, какое она чудовище: в Донбассе детишек в трусиках распинала и летела верхом на израильской ракете, сбившей Боинг.

Она ж не своя.

Она – расходник.

Как и мы с вами.

Судя по последним постам, опубликованным в фейсбуке представителя МИД Марии Захаровой, судьба россиянки Сапеги это ведомство не беспокоит. Официальное заявление МИД цитирует и комментирует ​Илья Барабанов:

"Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 г. самолет «Белавиа», вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста «Антимайдана» А.Мартиросяна", – пишет представитель МИД России Мария Захарова, объясняя как бы читателям, почему в действиях Александра Лукашенко ничего такого нет, обычная практика.

Она умалчивает при этом, конечно, что девушку Романа Протасевича (гражданку России!) белорусские спецслужбы задержали на два месяца, поместив в изолятор КГБ, а с А. Мартиросяном сотрудники СБУ побеседовали, да и отпустили его в Москву следующим рейсом.

Комментаторы гадают, что заставляет Кремль с таким упорством выгораживать белорусского диктатора.

Алексей Медведев

Вот, спрашивают, а зачем Лукашенко Путину, чего он его поддерживает? Он же его терпеть не может? Да вот хотя бы для этого – чтоб первым шёл по опасному полю, светил фонариком, намечал колдобины, слегка оприходовал загнанную лошадь гражданского общества в качестве "пробника", приучал западное общественное мнение, что это нормально. А там и царь поедет прямой дорогой

Есть версия, что Москве такой диктатор под боком только выгоден: на его фоне легко выглядеть приличными людьми. Целую конспирологическую версию выстраивает на этой предпосылке Максим Шевченко:

Стоил захват какого-то блогера подобных последствий?

Конечно, нет. Инициатором всего этого безобразия был, скорее всего, не сам Лукашенко.

Нет, валить-то будут на него, он теперь все равно Плохиш Плохишевич.

Инициатором всех бед был Кремль, который провёл эталонную гибридную войну по захвату Беларуси.

Кремль провёл гибридную войну по захвату Беларуси

Сначала запугивание путём выставления российских оппозиционных кандидатов (Бабарико, Тихоновский)

Потом запугивание посылкой чвкашников и борьбой "за русский мир".

Потом явное участие российских спецслужб в диком и жестоком избиении мирных протестующих.

Но даже это не разорвало до конца связи Лукашенко с Западом.

Хотя, где этот Запад? Самые верные его агенты и партнеры сидят в Москве.

Срежиссированный захват заходившего на посадку в Вильнюс гражданского самолета в небе над Беларусью, это окончательная делегитимация батьки перед Европой и западным миром.

Теперь он полностью принадлежит Кремлю.

А дальше знаете, что может быть?

А дальше, перед встречей Путина с Байденом, этого "плохиша" аккуратно убирают и "приносят его голову" старшему партнеру.

Но и без конспирологии легко предположить, что Лукашенко достаточно эффективно отвлекает лидеров ЕС от проблем, связанных с Путиным.

Григорий Голосов

Я в мотивы Лукашенко и его друзей в России вникать не могу и не хочу, но не могу не отметить, что инцидент произошел ровно накануне саммита ЕС, на котором основным вопросом должны были стать отношения с Россией. Теперь эта повестка размыта. Так что Лукашенко по полной программе отрабатывает свое давно уже устаревшее прозвище "последний диктатор Европы". Последним диктатором Европы он не является сейчас и, я полагаю, никогда таковым не будет. Но теперь он уже во весь голос кричит: "Вот он я, последний диктатор! Не Путин!" Это полезно для путинофилов на Западе. Они рады согласиться. Скажете, Путину эпизод с самолетом тоже аукнется? Не уверен. Путинофилы, конечно, скажут, что без Путина как же окоротить "последнего диктатора"? – да никак, конечно. Нужен диалог с Кремлем. Тут намечается модель: Лукашенко, будучи уже изгоем, делает чудовищные и опасные глупости, и на его фоне Путин выглядит здравомыслящим потенциальным партнером, как по умиротворению "последнего диктатора", так и по всяким безобидным проектам вроде климата и Ирана.

Другие комментаторы убеждены, что последний скандал неизбежно затронет Москву – если не политически, то экономически.

Сергей Бережной

Новость: евробюрократия, оказывается, умеет быстро реагировать (особенно если события легли на старые дрожжи, а санкции были подготовлены в течение аж года). Но теперь у них другая проблема: нужно объяснить себе, почему Лукашенко террорист, а Кремль, который его террористический режим содержит и у которого список террористических достижений народного хозяйства не в пример выше, все равно политический партнер и его делегация голосует в ПАСЕ.

Елена Рыковцева

[Лукашенко] своему старшему братику подложил свинью нездешней величины. Там понятно, что сама Беларусь только на сборах за пролет над своей территорией теряет 60-70 млн. USD в год, не считая что в пепел уничтожает свою Белавиа. Но там же куча рейсов из России была в Калининград через территории Беларуси и Литвы, и они накрываются медным тазом, потому что Литва не пустит к себе тех кто летел через Беларусь. И на федеральных российских каналах уже с некоторой тревогой сообщают о резком скачке цен на рейсы из Москвы в Вильнюс и в Латвию. Да и рейсы в собственно Минск многим россиянам нужны были только как стыковочные, и самолеты из РФ туда теперь тоже полетят полупустыми, и все это только начало, только цветочки. Нет-нет, я не отношусь к людям которые думают что это Путин участовал в дикой операции по захвату Протасевича. Я отношусь к людям, которые думают, что они там в Кремле сильно чешут сейчас свою коллективную репу на предмет того ,что же им делать с этим сукиным сыном, который свой, но до чего же сукин.