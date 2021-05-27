Михаил Гальперин освобожден от должности уполномоченного РФ в ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Гальперина от должности российского уполномоченного при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции РФ. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он был подписан и вступил в силу 26 мая. Гальперин был назначен уполномоченным России при ЕСПЧ в мае 2017 года.

Как пишет "Коммерсантъ", новым представителем России в ЕСПЧ станет Михаил Виноградов — бывший сотрудник администрации президента, который 26 мая возглавил главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

В марте журналисты РБК сообщали, что Путин поддержал инициативу генпрокурора Игоря Краснова о том, чтобы Генпрокуратура, а не Минюст представляла Россию в Европейском суде по правам человека. Издание ссылалось на письмо Краснова, подлинность которого подтвердил источник РБК.

В письме, датированном 17 марта, Краснов пишет, что даже в условиях "понижения уровня сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией" прокуратура находится "на острие взаимодействия с зарубежными партнёрами по самым непростым вопросам защиты граждан Российской Федерации, преследуемым в иностранных государствах".