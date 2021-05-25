Пустое небо над Минском

Страна за страной объявляют воздушный бойкот Беларуси. Потребность расправиться со своим политическим оппонентом Александр Лукашенко поставил выше экономических интересов страны, которая теперь понесет колоссальные убытки. Как будет выглядеть мир авиаперевозок без белорусского пространства? И как выглядит сам по себе инцидент с точки зрения летчиков и военных? В гостях: генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, военный эксперт Александр Гольц, депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене, пилот Аэрофлота Андрей Литвинов, эксперт по авиационной безопасности Вадим Лукашевич.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Прямой эфир в 17:05. Звоните нам по номеру 8-800-301-84-33