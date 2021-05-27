Трансгендерного мужчину Гулевича тайно депортировали в Беларусь

Трансгендерного мужчину Назара Гулевича, который отбывал в России срок за мошенничество, в день освобождения 27 мая депортировали на родину в Беларусь втайне от его адвоката и супруги. Об этом он рассказал по телефону представителям "Российской ЛГБТ-сети".

По словам Гулевича, его вывезли из СИЗО-1 города Твери в 6 часов утра четверга в сопровождении конвоя, и приблизительно в 13 часов доставили к границе. Все это время ему не позволяли пользоваться телефоном и связаться с адвокатом, а также не выпускали в туалет.

"МВД считает тему прав ЛГБТ+ токсичной, поэтому старалось максимально спрятать Назара от глаз общественности и провело депортацию тайно. Назар оказался в Белоруссии без денег, на трассе, без определенности с тем, как и куда добираться. При этом его депортация сопровождалась угрозами от полицейских. Все могло быть организованно гораздо более человечно, но власти боятся трансгендерных людей и избавились от Назара максимально быстро", – заявил юрист Александр Белик.

В конце апреля ФСИН признала нежелательным нахождение Гулевича на территории России в течение восьми лет, после чего управление по вопросам миграции МВД приняло решение о его депортации из страны.

Назар Гулевич родился и раньше жил в Беларуси. В интервью "Московскому комсомольцу" он говорил, что с 12 лет чувствовал себя мальчиком. Гулевич смог сделать операции в рамках трансгендерного перехода. В 2008 году он удалил себе грудь.

В 2018 году Гулевича задержали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Гулевич стал руководителем подставной фирмы и вместе с сообщниками с помощью поддельных документов завладел чужой квартирой. Сам трансмужчина говорил, что сначала не понимал, во что ввязался, а когда заподозрил неладное, попытался сбежать, но его поймали и угрозами заставили подписать нужные для сделки документы.