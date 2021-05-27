ЕСПЧ запретил России высылать вдову убитого во время обысков жителя Крыма

Европейский суд по правам человека запретил России высылать в Узбекистан вдову убитого во время обысков в аннексированном Крыму последователя "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на правозащитницу Дарью Тренину.
Муж Сохибы Бурхановой Наби Рахимов был убит сотрудниками ФСБ 11 мая в селе под Симферополем. По утверждению российских силовых органов, он первым открыл огонь и был убит ответными выстрелами.
Супруги с 1999 года жили в Подмосковье, а в 2015 году переехали в Крым. В России Рахимов получил убежище от Узбекистана, где его обвиняли в угрозе национальной безопасности, попытке свержения конституционного строя и хранении и распространении экстремистской литературы. Бурханова убежища не получила и находилась на территории, контролируемой российскими властями, нелегально.
12 мая российский суд в Крыму постановил депортировать её в Узбекистан. Во время рассмотрения дела, у здания собрались несколько сотен человек, выступавших в её поддержку.
Её адвокат подала жалобу на решение о высылке и обратилась в ЕСПЧ. Защита Бурхановой уверена, что на родине ей угрожает опасность и она может стать жертвой пыток. ЕСПЧ согласился с доводами, что её жизни угрожает опасность. Высылать её запрещено до окончания рассмотрения её жалобы в суде.
- "Хизб ут-Тахрир" — международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но запрещено в Узбекистане и России, где признано террористической организацией. После аннексии Крыма многие живущие там последователи движения подвергаются арестом российскими властями. На Украине организация не запрещена.
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