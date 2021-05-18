Крымские татары: депортация и аннексия. Эфир в 20:30

В отмечающийся в Украине 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Виталий Портников беседует с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и российским правозащитником Львом Пономаревым. Эфир в 20:30.
Рефат Чубаров и Лев Пономарев о том, что происходит с крымскими татарами в аннексированном Крыму
В отмечающийся в Украине 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Виталий Портников беседует с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и российским правозащитником Львом Пономаревым. Эфир в 20:30.
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