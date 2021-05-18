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Дороги к свободе

Крымские татары: депортация и аннексия. Эфир в 20:30

Участник памятных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации крымских татар

Рефат Чубаров и Лев Пономарев о том, что происходит с крымскими татарами в аннексированном Крыму


В отмечающийся в Украине 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Виталий Портников беседует с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и российским правозащитником Львом Пономаревым. Эфир в 20:30.

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