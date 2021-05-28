Microsoft сообщила о новой крупной атаке при участии российских хакеров

Хакеры, связанные с Россией, на этой неделе предприняли новую атаку на правительственные учреждения и аналитические центры, используя электронный маркетинговый аккаунт американского агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает компания Microsoft.

По сведениям вице-президента Microsoft Тома Бёрта, взлому подверглись около 3-х тысяч учётных записей более чем 150 различных организаций. По меньшей мере, четверть из них занимаются вопросами международного развития, гуманитарной помощью и работой в сфере прав человека. В Microsoft также отмечают, что жертвы хакеров находятся не менее чем в 24-х странах. Эксперты пришли к выводу, что разосланные киберпреступниками письма с вредоносным кодом до сих пор могут сохранять опасность для пользователей.

Компания полагает, что за нынешней атакой стоит группировка Nobelium – то есть та же группа, которую считают ответственной за взлом систем IT-фирмы SolarWinds в 2020 году. В апреле нынешнего года правительство США однозначно заявило, что связывает с нападением на SolarWinds российскую Службу внешней разведки, отмечает The New York Times.

Москва всегда категорически отрицала причастность к хакерским взломам, в частности, американских компьютеров через SolarWinds.

О новой крупной атаке стало известно за три недели до намеченной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Переговоры пройдут в условиях крайне напряжённых отношений между странами, в том числе, из-за действий хакеров.

В прошлом месяце президент Байден анонсировал новые санкции против России и высылку её дипломатов в ответ на взлом оборудования SolarWinds, затронувший не менее 7 правительственных ведомств США и сотни американских компаний.