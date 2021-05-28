В Чечне родным похищенного местного жителя угрожали расстрелом

В Чечне сотрудники правоохранительных органов пригрозили расправой родителям похищенного неизвестными в апреле 26-летнего местного жителя Акрамана Татаева. Причиной стало то, что те накануне обратились за помощью в правозащитный центр "Мемориал" (внесён российскими властями в список иностранных агентов). Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Пожилых людей вывезли в отдел МВД по городу Аргун, где от них потребовали отказаться от заявления и всех претензий, угрожая в противном случае "расстрелять всех их родных и повесить на убийство" на сына. Сотрудники полиции пообещали освободить Акрамана Татаева, если родители откажутся от помощи правозащитников. Те поддались давлению и прекратили контакты с "Мемориалом". Между тем Татаева до сих пор не освободили.

Акраман Татаев - житель села Комсомольское в Чечне. Неизвестные сотрудники правоохранительных органов похитили его 23 апреля в городе Аргуне, когда он приехал в больницу с беременной женой. С тех пор его родным не предоставили никакой официальной информации о причинах задержания.

Правозащитный центр "Мемориал" обратился в республиканские МВД, Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести проверку по факту незаконного содержания под стражей Акрамана Татаева.

Ранее "Мемориал" предложил привлечь международные организации к решению проблемы исчезновений людей в Чечне. Поводом к этому послужило дело о массовых казнях в республике в 2017 году.

Согласно статистике чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, только в апреле этого года чеченские правоохранители похитили 47 человек.