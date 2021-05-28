Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Иркутской области при буксировке танкера нефть попала в реку Лена

Иллюстративное фото

В Иркутской области, в Усть-Кутском районе, произошел разлив нефтепродуктов в реку Лена из-за неисправности на танкере.

Вытекшее топливо принадлежит компании "Иркутскнефтепродукт" холдинга "Роснефть", сообщили редакции Сибирь.Реалии в пресс-службе районной администрации.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности на судне компании "Витим-Лес" при его буксировке. По оценке источника, знакомого с ситуацией, в акваторию реки попало до 100 литров нефтепродуктов. Очевидцы сообщили редакции Сибирь.Реалии, что поверхность реки в месте разлива покрывает масляная пленка, которую засыпали сорбентом. На воде установили заградительные сетки.

В Восточно-Сибирском управлении на транспорте Следственного комитета размер утечки оценили как "совсем небольшой".

Генеральный директор "Иркутскнефтепродукта" Андрей Удрявцев подтвердил факт разлива топлива, но комментировать подробно отказался. При этом директор "Витим-Леса" Владимир Трачук отрицал информацию о разливе.

В 2018 году арбитражный суд Иркутской области взыскал с "Иркутскнефтепродукта" больше 500 тысяч рублей ущерба за разлив бензина на трассе "Вилюй" вблизи Братска.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG