В Иркутской области при буксировке танкера нефть попала в реку Лена

В Иркутской области, в Усть-Кутском районе, произошел разлив нефтепродуктов в реку Лена из-за неисправности на танкере.

Вытекшее топливо принадлежит компании "Иркутскнефтепродукт" холдинга "Роснефть", сообщили редакции Сибирь.Реалии в пресс-службе районной администрации.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности на судне компании "Витим-Лес" при его буксировке. По оценке источника, знакомого с ситуацией, в акваторию реки попало до 100 литров нефтепродуктов. Очевидцы сообщили редакции Сибирь.Реалии, что поверхность реки в месте разлива покрывает масляная пленка, которую засыпали сорбентом. На воде установили заградительные сетки.

В Восточно-Сибирском управлении на транспорте Следственного комитета размер утечки оценили как "совсем небольшой".

Генеральный директор "Иркутскнефтепродукта" Андрей Удрявцев подтвердил факт разлива топлива, но комментировать подробно отказался. При этом директор "Витим-Леса" Владимир Трачук отрицал информацию о разливе.

В 2018 году арбитражный суд Иркутской области взыскал с "Иркутскнефтепродукта" больше 500 тысяч рублей ущерба за разлив бензина на трассе "Вилюй" вблизи Братска.