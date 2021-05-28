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Кадыров обвинил СМИ в попытке противопоставить его Путину

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (архивное фото)

Рамзан Кадыров обвинил журналистов в попытках выставить его антагонистом президента Владимира Путина после того, как глава Чечни предложил лечить в последнюю очередь в случае заражения коронавирусной инфекцией тех, кто отказывается от вакцинации.

Кадыров утверждает, что журналисты неверно интерпретировали его слова о прививочной кампании. "В другой раз я бы и обращать внимания не стал на жалкие попытки невежд выставить меня в негативном свете, но тут налицо попытка выставить меня антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации", – написал глава Чечни в своём телеграм-канале.

Накануне на заседании оперативного штаба республики Кадыров сообщил, что вакцинация в регионе идёт крайне медленно. Он предложил создать в каждом районе комиссии для разъяснительной работы, а жителям Чечни, которым непонятны преимущества вакцинации, посоветовал обратиться к участковому врачу или имаму. Если и после этого они откажутся от прививки, то забирать их в больницу в последнюю очередь: "Пусть почувствуют, насколько страшна нехватка кислорода", – заявил Кадыров.

Ранее СМИ писали о принудительной вакцинации работников детских садов в Чечне под угрозой увольнения.

26 мая президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции нельзя.

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