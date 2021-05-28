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Германия признала геноцид народов герео и нама в Намибии

Глава МИД Германии Хайко Маас объявил о признании геноцида народов гереро и нама, Берлин, 28 мая 2021 года

Германия официально признала геноцидом истребление своими колониальными войсками племён гереро и нама в начале XX века на территории современной Намибии. Берлин принесёт потомкам жертв извинения. Об этом заявил глава Германского МИДа Хайко Маас.

Германия предоставит Намибии финансовую помощь в размере более одного миллиарда евро – на реконструкцию и развитие страны, а также на профессиональное образование жителей. Средства будут выплачиваться в течение 30 лет. Официально компенсацией они не называются.

Переговоры между ФРГ и Намибией об оценке событий столетней давности продолжались более пяти лет при участии народов гереро и нама.

В августе 2020 года Намибия отклонила предложенную Германией компенсацию в размере 10 миллионов евро за период колонизации. Власти Намибии назвали сумму, предложенную Берлином, неприемлемой.

Германские колониальные войска контролировали территорию современной Намибии с 1884 по 1915 года. В 1904 году там вспыхнуло восстание. Командующий войсками отдал приказ на подавление. В результате германские солдаты убили около 70 тысяч человек из племён гереро и нама, включая женщин и детей. Историки называют эти события первым геноцидом XX века. Ранее Берлин отказывался от выплат, указывая, что выделил миллионы евро на развитие Намибии в период колонизации.

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