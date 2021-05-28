Минздрав отказался от испытаний комбинации AstraZeneca и "Спутник V"

Этический комитет министерства здравоохранения России не одобрил клиническое исследование комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник V". Соответствующий документ оказался в распоряжении издания "Фармвестника". Официально британско-шведская компания AstraZeneca уведомления от российской стороны об отказе от испытаний пока не получала, сообщили её представители.

О планах провести клинические испытания совместного применения вакцин компании AstraZeneca и НИЦ имени Гамалеи было объявлено в декабре 2020 года. Исследование, по данным "Фармвестника", собирались проводить в Беларуси шести центрах России.

Различие между "Спутник V" и вакциной AstraZeneca заключается в технологии очистки вакцины, говорил директор разработавшего отечественный препарат Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Вакцины "Спутник V" и AstraZeneca представляют собой двухкомпонентные векторные вакцины на основе аденовирусов. Однако производитель "Спутник V" использует аденовирусы человека, в то время как AstraZeneca разработана на основе аденовируса шимпанзе.

В марте во многих странах Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у пациентов, сделавших прививку. В апреле Европейское агентство лекарственных средств заявило, что связь между вакциной и образованием тромбов действительно есть, но речь идет о крайне редком побочном эффекте и использование AstraZeneca можно продолжить.

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день – это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок.