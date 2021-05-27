"Русская инициатива". Кто стоит за информационной атакой на Pfizer

С очередной попыткой очернить одну из зарубежных вакцин оказались связаны люди, рассылающие фишинговые сообщения, а также руководитель общественной организации "Русская инициатива", изображавшая послушную ЦИКу оппозиционерку на выборах в Мосгордуму 2019 года, сотрудничавшая с "Единой Россией", торговавшая средствами от импотенции и продюсировавшая предвыборные ролики Владимира Путина.

Во Франции и Германии 24 мая несколько популярных блогеров рассказали у себя в соцсетях о том, как получили по электронной почте предложение опубликовать за деньги информацию о смертельных случаях в результате применения вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Ложные сообщения о том, что Pfizer вызывает в три раза больше смертельных случаев, чем вакцина AstraZeneca, авторам постов предлагали замаскировать под собственное мнение.

По словам официального представителя французской разведки, власти страны уже расследуют возможную причастность к этой истории российских властей. Как выяснило Радио Свобода, за маркетинговым агентством, которое рассылало предложения о размещении такой "нативной антирекламы", стоит целая сеть связанных с Россией компаний. В их портфолио – подозрения в рассылке фишинговых сообщений с вредоносным ПО, продажа препаратов сомнительной эффективности через интернет, а их руководителями и владельцами были и в ряде случаев остаются брат и сестра, дети советского инженера из Новосибирска. Последняя – частая гостья и автор прокремлевских СМИ, сотрудничала с "Единой Россией", а сейчас позиционирует себя как защитницу интересов россиян за рубежом и промоутера русской культуры в других странах.

"Люди для нее – прислуга"

Так звучит один из отзывов сотрудников о зарегистрированной в доме №1 на Варшавском шоссе в Москве компании 2WTrade, единственным руководителем и владельцем которой с момента создания в 2016 году остается Юлия Александровна Серебрянская. Другие отзывы на этом и подобных сайтах не лучше, а хвалебные, как пишут комментаторы, написаны самими бесконечно меняющимися эйчарами компании (связаться с авторами отзывов, чтобы подтвердить их достоверность, Радио Свобода не удалось). На сайте 2WTrade говорится, что фирма занимается торговлей через интернет, а в своем описании на сайтах поиска работы 2WTrade уточняет, что речь идет о товарах сегмента "красота и здоровье".

О том, какого рода эти товары, можно узнать на одной из страниц компании в фейсбуке: клиенты жалуются на то, что получили просроченные таблетки от импотенции "Молот Тора", что средства для похудения приводят к набору веса, а упаковка с ягодами годжи вовсе не дошла до адресата. Разгневанные пользователи называют 2WTrade "аферой", практически все клиенты фирмы – из Индии, Пакистана, Чили и других развивающихся стран.

Торговля средствами от импотенции не совсем укладывается в официальную биографию Юлии Серебрянской. Серебрянская училась в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) на факультете прикладной математики и информатики, одновременно подрабатывая на ВГТРК "Новосибирск". После окончания вуза она переехала в Москву, где продолжила телевизионную карьеру – на телеканале "Московия", НТВ и Первом канале.

В 2013 году Серебрянская переехала в США "по семейным обстоятельствам". В Соединенных Штатах она провела около двух лет, а вернувшись, учредила компанию 2WTrade и, год спустя, движение "Русская инициатива". Радио Свобода не удалось установить, какие именно семейные обстоятельства привели Серебрянскую в США. В одной из версий её биографии указано, что она "налаживала сотрудничество с русской общиной Калифорнии (в частности, с технологическими компаниями Кремниевой долины), Аризоны и Невады".

В это же время – в 2014 году – в США побывали в своеобразном турне сотрудницы связанного с Евгением Пригожиным "Агентства интернет-расследований" Анна Богачева и Александра Крылова. Они посетили несколько штатов, в том числе те же Калифорнию и Аризону, чтобы, по данным Минюста США, собрать данные для будущих операций "фабрики троллей" во время американских президентских выборов 2016 года. Радио Свобода не удалось установить, есть ли связь между деятельностью Юлии Серебрянской и "Агентства интернет-расследований".

Как Юлия Серебрянская связана с дезинформацией о вакцине Pfizer?

Когда французским и немецким блогерам поступило предложение разместить сюжеты о том, что вакцина против COVID-19 компании Pfizer потенциально опасна, им предлагалось сослаться среди прочего на материал французской газеты Le Monde с выдержками из документов Европейского медицинского агентства, якобы украденными хакерами и размещенными в дарк вебе.

Как выяснили журналисты французского расследовательского проекта Fact&Furious, предложение исходило от рекламного агентства Fazze со штаб-квартирой в Лондоне. Fazze входит в структуру другого агентства, AdNow International. Несмотря на то что эта компания зарегистрирована в Великобритании, она непосредственно связана с одноименным рекламным агентством из российского Новосибирска.

В социальной сети LinkedIn до сегодняшнего дня можно найти аккаунт главы компании Fazze. Он обозначен как Вячеслав У. (27 мая аккаунт был удален, однако осталась его сохраненная копия). В действительности это Вячеслав Усольцев (в фейсбуке он называет себя Slava Ussolini). Предыдущие места работы Усольцева – новосибирские агентства Brand.ad и одноименное английскому AdNow.com (подробнее о них – дальше). За маркетинг в Fazze отвечает Кристина Хван, выпускница того же Сибирского транспортного университета, который окончил Усольцев (Хван, как и Усольцев, удалила свой аккаунт в LinkedIn, его скриншоты сохранили журналисты Fact&Furious).

Руководителем же русских "Эднау" и "Эднау ИНК" до 2018 года была та самая Юлия Серебрянская. С английским AdNow LLP, а значит и Fazze, ее связывает человек по имени Станислав Фесенко: там он является обладателем права как минимум на 75% излишков активов, но и в России на человека с таким же именем зарегистрировано много фирм схожего профиля, в том числе с адресом на Варшавском шоссе, там же, где 2WTrade Серебрянской. Кроме того, есть английская 2WTrade LLP, управляющаяся компаниями из Белиза и Виргинских Британских островов. Владельцем 2WTrade LLP является гражданин Гватемалы, к которому право собственности перешло от Серебрянской в 2018 году. Этот же гватемалец входит в число соучредителей "Русской инициативы".

В сентябре 2017 года Юлия Серебрянская выступала со сцены на корпоративном дне рождения компании Adcombo. На заднике сцены – логотип агентства AdNow:

Юлия Серебрянская связана с AdNow и еще через одну компанию, владелицей и генеральным директором которой она является, – это ООО "Дарикс", которое ведет деятельность "по оказанию консультационных и информационных услуг". Как следует из базы данных "Контур.Фокус", до 27 января 2021 года в списке учредителей "Дарикса" была Наталья Оболенская, она же ранее была руководителем компании. Сейчас Оболенская – генеральный директор ООО "Эднау медиа" и ООО "Эднау технолоджи".

На британские активы, связанные с Серебрянской, обратили внимание и эксперты, изучающие финансовые преступления.

"Серебрянская является или была "лицом со значительным контролем" (владельцем) трех юридических лиц в Великобритании: одного шотландского товарищества с ограниченной ответственностью и двух товариществ с ограниченной ответственностью. Все три кажутся связанными и демонстрируют явные признаки того, что они являются "оболочками". Например, все трое заявили в какой-то момент своего существования одну и ту же пару офшорных компаний, одну из Белиза и одну из Британских Виргинских островов, в качестве должностных лиц компании. Эти две компании работали от имени многих других, зарегистрированных в Великобритании, но не имеющих к ней никакого другого отношения. Госпожа Серебрянская впоследствии уволилась из двух из этих компаний, назначив на свое место гражданина Гватемалы. Все три фирмы подали при регистрации документы, подписанные сейшельцем, который указал адрес в Латвии. Они зарегистрированы по адресам "массовой регистрации", что свидетельствует о типе деятельности по доверенности, связанной с подставными организациями – такие обычно не ведут реальной коммерческой деятельности и существуют исключительно для того, чтобы действовать как канал для активов, часто неизвестного происхождения", – рассказал Радио Свобода Грэм Бэрроу, живущий в Великобритании эксперт по финансовым преступлениям.

Мягкая сила "русского мира"

"В условиях разрухи, которую мы наблюдаем вокруг границ России, единение русского народа и сохранение его культурного наследия становится первостепенной целью" – так начинается рассказ Юлии Серебрянской о себе на сайте возглавляемого ей общественного движения "Русская инициатива", которое было создано в августе 2017 года и называет своей основной целью продвижение русской культуры и языка за рубежом. "Инициатива" открывает бесплатные курсы русского для иностранцев, в первую очередь, в странах Азии – Таиланде, Филиппинах, Камбодже, Индии. По замыслу Серебрянской, преподавать на них должны местные выходцы из России, которым это поможет "вновь обратиться к истокам собственной культуры". Многие сотрудники маркетинговой компании Серебрянской 2WTrade, о которой рассказывалось выше, тоже являются гражданами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

У "Русской инициативы" есть и проекты, в которых на первый взгляд сложно увидеть прямой меркантильный интерес для бизнеса Серебрянской. Например, предоставление юридической помощи российским морякам, арестованным в Греции за перевозку нелегальных мигрантов из Турции в Европу, "формирование знаний о России у дошкольников" и внесение слова "podvig" в международные словари. Финансирование последнего проекта "Русская инициатива" пыталась получить через Фонд президентских грантов, однако там его не поддержали.

Серебрянская встречается с известными российскими музыкантами, художниками и писателями, но не только: в ее активе, например, – интервью о вакцине "Спутник V" с политологом Маратом Башировым, бывшим и.о. председателя Совета министров самопровозглашенной "Луганской народной республики". "Это мягкая сила. Мы не прячем эту вакцину – мы её даём на тестирование в другие страны. Это говорит о том, что Россия – мировой лидер, который берёт на себя ответственность в таких сложных ситуациях", – говорил Юлии Серебрянской Баширов, попавший в июле 2014 года под санкции ЕС в связи с войной на востоке Украины.

В биографии Серебрянской есть и другие вехи, которые косвенно указывают на ее сотрудничество с российскими властями, в том числе в качестве возможного "спойлера" оппозиции. Бывшая совладелица компании AdNow, рассылавшей блогерам предложения публиковать негативные отзывы о вакцине Pfizer, в 2007 году стала работать в предвыборном штабе Дмитрия Медведева, а затем возглавила отдел рекламы в политическом департаменте "Единой России". Как следует из биографической справки на сайте fedpress.ru, в 2008 году Серебрянская продюсировала предвыборные ролики для президентской кампании Владимира Путина. В 2019 году она решила участвовать в выборах в Московскую городскую думу в качестве "самовыдвиженца", но не смогла собрать достаточного количества подписей.

"Получив отказ, Серебрянская признавать поражение отказалась, свалив вину за свой собственный провал на Мосгоризбирком. Теперь она создает шумиху в прессе и социальных сетях и посещает оппозиционные митинги, невзирая на партбилет "Единой России", – писало об этой истории издание Pravda.ru.

Радио Свобода не смогло найти документальных подтверждений того, что глава "Русской инициативы" участвовала в протестах 2019 года, жестко подавленных полицией, зато уже 3 августа она отозвала из ЦИК жалобу на отказ в регистрации, а на заседании Центризбиркома выступила с трибуны и признала, что ее подписи были некачественными. В ответ руководитель ЦИК Элла Памфилова пожелала Серебрянской "успехов на старте политического пути". Как следует из документов на сайте Мосгоризбиркома, Серебрянская получила деньги на свою избирательную кампанию – более 4 миллионов рублей – от одной из своих фирм, ООО "ТУВЭТРЕЙД РУС".

Брат и сестра?

Через LinkedIn сотрудника AdNow Вячеслава Усольцева Радио Свобода удалось выйти еще на одну компанию со схожим профилем деятельности, Brand.ad, и выяснить, что ее владельцем является Михаил Александрович Серебрянский.

Усольцев, как следует из его аккаунта на LinkedIn, работал в Brand.ad менеджером проектов после перехода из AdNow и перед тем, как стать исполнительным директором Fazze.com. Сайт Brand.ad не изобилует информацией, однако на нем указан единственный владелец компании – Serebryanskiy, без имени и отчества. Радио Свобода обнаружило в базе данных "Контур.Фокус" Михаила Александровича Серебрянского, который владеет или имеет долю сразу в нескольких фирмах, занимающихся розничной торговлей и разработкой программного обеспечения. Несколько из них зарегистрированы по тем же адресам, что и компании, связанные с Юлией Александровной Серебрянской. Например, ООО "Викорп" – по тому же адресу на Одесской улице в Москве, что и российское ООО "Эднау медиа". О том, что у Юлии есть брат, писали в отзывах о 2WTrade и ее сотрудники, утверждая, что он является реальным инвестором компании.

На то, что бизнес Юлии Серебрянской, компания 2Wtrade, прямо связан с Adnow, указывает и корпоративная схема, предназначенная, судя по всему, для внутреннего использования, которую Радио Свобода обнаружило в открытом доступе. Согласно ей, 2WTrade, наряду с Adnow, Adcombo и другими структурами, входит в разветвленную маркетинговую сеть под общим названием ATeam. В схеме упоминаются сотрудники Fazze Вячеслав Усольцев и Кристина Хван.

"Это мошенники!"

Если набрать в любой из поисковых систем словосочетание "AnnGames мошенники", можно подробнее узнать еще об одной сфере деятельности компаний, связанных с Fazze, AdNow, а также братом и сестрой Серебрянскими. Это массовая рассылка фишинговых писем.

"Периодически людям приходят СМС от некого AnnGames с сообщением о начислении средств. Обычно текст СМС выглядит следующим образом: "Вы получили БОНУС 100000р на Игры! Игра 50р", "Пополнение на 17270 руб успешно". В конце сообщения указана ссылка на сайт под доменом angms.ru и предложение перейти туда. Делать этого конечно же нельзя, даже с целью ознакомится. При переходе на домен angms.ru в лучшем случае вам могут предложить подписаться на уведомления. Если вы подпишетесь, вам будут присылать предложения на мошеннические сайты, начиная от казино и заканчивая сайтами-взломщиками. Также, перейдя на angms.ru, можно столкнутся с еще большими проблемами. В первую очередь это вредоносный код и вирусы, которые быстро установятся на телефон, взломают устройство и украдут все ваши данные, включая банковские". Остерегайтесь подобных СМС, это мошенники, которых желательно заблокировать, чтобы больше не получать от них сообщения", – говорится о таких письмах на одном из сайтов, посвященных заработку в интернете.

"Это развод на деньги", – пишет на сайте "Юридической социальной сети" 9111.ru юрист из Тулы Александр Кочетков.

Как следует из британского реестра компаний, AnnGames – это прежнее название фирмы Mottogeek. Ее директором является британец Эван Толладэй, он же – руководитель британской AdNow LLP. Бывшим директором AnnGames в реестре указан житель Новосибирска Максим Мухортов, а совладельцем – упомянутый выше Станислав Фесенко из структур, связанных с "Эднау".

Под одной крышей с ГРУ

Несмотря на то что "Русская инициатива" Юлии Серебрянской формально во многом занимается таким же продвижением российских интересов за рубежом, как и сайты, подконтрольные заместителю командира специализирующейся на психологических операциях войсковой части ГРУ 55111 Александру Старунскому, герою недавних расследований американских и российских СМИ о публикации Россией фейков о коронавирусе, Радио Свобода не удалось найти связей "Инициативы" или компаний Fazze и AdNow с российской военной разведкой.

Тем не менее, исследователь Австралийского института стратегической политики Альберт Чан обратил внимание на то, что еще один адрес Fazze и AdNow, указанный на официальных сайтах этих фирм, – "Las Suite, 5 Percy Street, Fitzrovia, London, W1T 1DG" – совпадает с адресом регистрации компании Always Efficient LLP, управлявшей российской криптобиржей BTC-e (впрочем, речь в данном случае снова идет об "адресе массовой регистрации", который указан в документах более 170 компаний).

В декабре 2020 года оператор этой биржи, россиянин Александр Винник, был осуждён во Франции на пять лет лишения свободы с обязательством выплатить штраф в 5000 евро – за отмывание денег. Экстрадиции Винника добивались также Россия и США, где ему заочно предъявлены аналогичные обвинения. В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание четырех миллиардов долларов, в России – 600 тысяч рублей.

Как писало в 2017 году Би-би-си, на BTC-e приобретала криптовалюту связываемая с ГРУ хакерская группа Fancy Bear – для оплаты серверов, с которых в дальнейшем велись атаки. Год спустя расследование Би-би-си показало, что собственником криптовалютной биржи Wex, правопреемника BTC-e, стала семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной "ДНР" с позывным "Морячок". Издание предположило, что за "Морячком" при этой покупке мог стоять российский предприниматель Константин Малофеев, чье имя часто связывают с аннексией Крыма и началом вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Радио Свобода направило вопросы Юлии Серебрянской о ее возможной причастности к кампании по дезинформации о вакцине Pfizer и о ее заказчике – по электронной почте, указанной на сайте "Русской инициативы". Ответов на момент публикации этого материала мы не получили, на звонок в организации также не ответили. Не ответила Серебрянская и на звонок в WhatsApp. С такими же вопросами мы обратились в инстаграме компании Brand.ad к ее предполагаемому брату Михаилу Серебрянскому. Сообщение было прочитано, но также осталось без ответа.

В этом расследовании участвовали также корреспонденты Радио Свободная Европа/Радио Свобода Майк Экель и Карл Шрек