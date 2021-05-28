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Цифровое средневековье? Каким будет путинское "Знание"

Путин возродил из пепла общество “Знание” - даже формально задачи у него не только просветительские, но и политические. Одновременно государство берет под контроль частную, гражданскую просветительскую деятельность и ведет атаку на историческую науку. Чего хочет добиться Кремль обсудят член оргкомитета премии "Просветитель" Александр Гаврилов, астрофизик и популяризатор Сергей Попов, историк Никита Соколов. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 17:05 по московскому времени.

Должно ли государство контролировать просветительскую деятельность?
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Должно ли государство контролировать просветительскую деятельность?

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