На редактора DOXA завели дело о клевете на следователя

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете на следователя против редактора DOXA Владимира Метелкина. Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В апреле этого года Метелкин рассказал, что следователь СК Екатерина Жижманова называла его "сексуальным героем", постоянно пыталась его потрогать и общалась с ним на некомфортно близком для него расстоянии. По словам Метелкина, следователь назвала его фото в инстаграме и его самого "сексуальными", разговор происходил при адвокате.

После этого Метелкин попросил отвести ее от участия в деле из-за "личной заинтересованности в нем". Жижманову перевели к другой фигурантке этого дела Наталье Тышкевич, позднее следователя отстранили и от этих допросов – Тышкевич заявила, что занимает жесткую позицию по "сексуализированному насилию" и "не готова работать с харассерами".

Редакторов студенческого издания DOXA Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич, Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги. По версии следствия, 23 января журналисты опубликовали видеоролик, в котором обратились к студенческому сообществу, заявив о незаконности угроз руководства вузов отчислять учащихся из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба этот ролик, что и было сделано. Тем не менее, видео стало предметом для уголовного разбирательства.