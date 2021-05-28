В Саратове подростков задержали по подозрению в экстремизме

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых подростков и молодых людей, которых подозревают в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Задержанным жителям Саратова от 16 до 21 года. Четверых из них подозревают в создании экстремистского сообщества, ещё четверых в участии в нём. Следователи, ФСБ и Росгвардия провели обыски по месту жительства подростков. У них изъяли телефоны, планшеты и ноутбуки. Подозреваемые, которых считают организаторами экстремистской группы, задержаны. Троих заключили под стражу, одного поместили под домашний арест.

По версии следствия, в 2020 году четверо подростков, придерживающихся ультраправых взглядов, создали экстремистское сообщество. Сообщается, что двое из организаторов группы были сторонниками радикальной группировки М.К.У. Позже к ним присоединились ещё четверо подозреваемых. Следователи считают, что подростки собирались совершать нападения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти.

Ранее Федеральная служба безопасности России отчиталась о задержании в 9 городах России 16 членов радикальной группировки М.К.У., которые якобы готовили подрывы зданий органов власти и вооруженные нападения. "Коммерсантъ" расшифровывает аббревиатуру М.К.У., как "Маньяки. Культ убийц". "Медиазона" даёт расшифровку "Молодёжь, которая улыбается". Группировка, как утверждается, придерживается идеологии расового превосходства, её члены пропагандируют ненависть к людям других национальностей или ведущим антисоциальный образ жизни. По данным ФСБ, группировкой с территории Украины руководит некий Егор Краснов, создавший М.К.У. в 2018 году.