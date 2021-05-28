Поклонская заявила, что снимается с "праймериз" и не пойдёт в Госдуму

Депутат Госдумы, бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская в пятницу объявила о том, что снимает свою кандидатуру с так называемых праймериз "Единой России" и, следовательно, не будет баллотироваться в Думу нового созыва.

В видеообращении, опубликованном в её телеграм-канале, Поклонская сказала, что её решение связано с новой работой. Что это за работа - она не уточнила, сказав лишь, что будущая должность вновь позволит ей надеть китель - очевидно имеется в виду, что работа будет связана с силовыми ведомствами.

Поклонская была прокурором на Украине. Она получила известность весной 2014 года, когда пророссийская администрация украинской Автономной Республики Крым назначила её крымским прокурором. Поклонская поддержала аннексию полуострова и стала одним из самых узнававемых лиц так называемой "русской весны". Была избрана в Госдуму в 2016 году по списку "Единой России" от Крыма. Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.

В Думе Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды. Поклонская была единственным депутатом от "Единой России", голосовавшим против повышения пенсионного возраста, после чего лишилась поста главы комиссии по контролю за сведениями о доходах депутатов.

По-прежнему критикуя власти Украины, она начала выступать против огульной критики в адрес украинцев, называя себя "русской украинкой". Недавно общественная палата так называемой "ДНР" призвала не выдвигать Поклонскую в Госдуму, обвинив её в клевете на сепаратистов: "Заявление Натальи Поклонской о том, что жители Донбасса не знают своей цели не соответствует действительности. Наша дорога одна – путь домой, в Российскую Федерацию" - заявили деятели "ДНР".