Федеральное управление гражданской авиации США в пятницу выпустило уведомление для пилотов, в котором рекомендуется проявлять крайнюю осторожность в белорусском воздушном пространстве.
Вашингтон приостановил действие договора о воздушном сообщении между странами. Белый дом распространил сообщение, в котором говорится, что Соединённые Штаты выступают с осуждением событий, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая. Об этом сообщает "Голос Америки".
В пятницу Белый дом сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции против белорусской экономики. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки объявила, что ограничения коснутся девяти белорусских государственных предприятий. Они будут введены 3 июня.
Администрация Байдена призвала Александра Лукашенко дать согласие на проведение международного расследования событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключённых и вступить в диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества для обсуждения проведения новых президентских выборов.
- 23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву, был посажен в Минске после того как диспетчеры сообщили экипажу о возможной подготовке теракта на борту. Двое пассажиров рейса — оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега — были задержаны. Им грозят длительные тюремные сроки.
- Страны Евросоюза характеризируют инцидент с самолётом как воздушное пиратство. Странам ЕС рекомендовано закрыть воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, рейсы национального перевозчика "Белавиа" в большинство европейских городов отменены.
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