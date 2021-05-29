Федеральное управление гражданской авиации США в пятницу выпустило уведомление для пилотов, в котором рекомендуется проявлять крайнюю осторожность в белорусском воздушном пространстве.

Вашингтон приостановил действие договора о воздушном сообщении между странами. Белый дом распространил сообщение, в котором говорится, что Соединённые Штаты выступают с осуждением событий, связанных с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая. Об этом сообщает "Голос Америки".

В пятницу Белый дом сообщил, что Вашингтон готовит новые санкции против белорусской экономики. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки объявила, что ограничения коснутся девяти белорусских государственных предприятий. Они будут введены 3 июня.

Администрация Байдена призвала Александра Лукашенко дать согласие на проведение международного расследования событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключённых и вступить в диалог с лидерами демократической оппозиции и гражданского общества для обсуждения проведения новых президентских выборов.