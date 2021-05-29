Представляем заключительный спецвыпуск программы "Грани времени" – подводим итоги нашей работы за последние несколько месяцев. Лучшие эксперты рассказывают о том, что происходило в России в это время. Основные темы: внутренняя политика Кремля; как Алексей Навальный, ныне узник владимирской колонии, стал главным политическим оппонентом Владимира Путина.

Сможет ли Путин вернуть любовь народа через захват новых территорий "Русского мира"? Почему творческая элита России не станет возмутителем спокойствия для Кремля? Что выбирают артисты и художники: ипотеку и доступ к бюджету или свободу слова и права человека? Как российская политика окрасилась в черно-белые цвета: ты либо за Путина, либо за Навального. Что сложнее разрушить: системный тоталитарный режим или персональный, ассоциирующийся с именем одного человека? Почему Навальный на воле хуже, чем Навальный в тюрьме?

Собеседники Мумина Шакирова – политологи Андрей Колесников, Александр Кынев, Дмитрий Орешкин, Кирилл Мартынов, социологи Георгий Сатаров и Константин Гаазе.

Видеоверсия программы

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