Представляем вашему вниманию второй специальный выпуск программы "Грани времени", подводим итоги нашей работы за последние несколько месяцев. Лучшие эксперты рассказывают о внутренней политике Кремля в этот период и о том, как Алексей Навальный, ныне узник владимирской колонии, стал главным политическим оппонентом Владимира Путина.

Как спасти Алексея Навального? Зачем оппозиционер поставил на кон свою жизнь? Начнет ли Владимир Путин еще одну большую войну на Донбассе, чтобы поднять свой падающий рейтинг? Как сменится власть в России: "снизу" или "сверху"? Насколько корректны исторические аналогии? Что делать "несогласным", когда Кремль полностью зачищает политическое поле с помощью сомнительных законов?

Наши собеседники – писатели Виктор Шендерович и Дмитрий Глуховский, актриса Юлия Ауг, политики Владимир Рыжков и Илья Яшин, историк Тамара Эйдельман.

Видеоверсия программы

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