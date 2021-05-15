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Грани времени

Почему Путин не Ататюрк и не Дэн Сяопин? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Дэн Сяопин, Владимир Путин, коллаж

Специальный выпуск программы "Грани времени" – подводим итоги нашей работы за последние несколько месяцев. Мы говорим с нашими экспертами об экономических проблемах России и падающем жизненном уровне населения после аннексии Крыма. Триллионы нефтедолларов обогатили чиновников и близких к Кремлю предпринимателей, но так и не дошли до десятков миллионов граждан страны. Точку в этом вопросе недавно поставил сам глава государства, заявивший публично, что получающие доход в 17000 рублей в месяц – это и есть средний класс. Почему, казалось бы, бурно развивающаяся два последних десятилетия рыночная экономика и либеральные реформы не дали ожидаемых результатов?

Собеседники ведущего программы "Грани времени" Мумина Шакирова – экономисты Сергей Гуриев, Евгений Гонтмахер, Андрей Илларионов, предприниматель Дмитрий Потапенко, исполнительный директор международной организации Transparency International – Россия Елена Панфилова и основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Видеоверсия программы

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