Зачем Кремль защищает политику Сталина?

В начале мая Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект, запрещающий отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой и отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом. Нарушителям запрета грозит административная ответственность. Нет сомнений, что закон Ямпольской будет одобрен до конца сессии Думы.

Зачем Кремлю защищать преступления Сталина? Появилась ли в России новая гражданская религия – "культ Победы". Почему власти ограничивают доступ к архивам сталинского времени? Как будет развиваться идеология путинизма? Обсуждают кандидат исторических наук, член Вольного исторического общества Дмитрий Дубровский и доктор философских наук, автор работ по россиеведению Игорь Чубайс. Интервью председателя Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко-культурного наследия Павла Пожигайло.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 31 мая в 17:05