Чиновники и общество. Почему хороший сценарий в России маловероятен

Какими рекордами и антирекордами отметился апрель, как простые россияне относятся к чиновникам, в чем плюсы кредитного бума и чем он закончится в России? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Для начала несколько слов о результатах опроса сервиса "Работа.ру", которые были опубликованы в минувшую субботу. Абсолютное большинство российских граждан – почти 80 процентов – считают зарплату чиновников неоправданно завышенной. В опросе приняли участие более пяти тысяч россиян из всех регионов страны. И если учесть, что в репрезентативной выборке не могло не оказаться чиновников, которые вряд ли назвали бы свои зарплаты неоправданно завышенными, то вполне можно говорить о сложившемся в обществе едином мнении. Практически все, кроме самих чиновников, считают, что они не отрабатывают тех денег, которые тратят на них налогоплательщики.

Полная видеоверсия программы:

Любопытно, что это мнение сложилось исключительно в отношении чиновников. Следующую за ними категорию топ-менеджеров считает неоправданно высокооплачиваемыми менее 40 процентов респондентов. То есть люди, обслуживающие государственную машину и считающие себя ее олицетворением, лидируют с двукратным отрывом даже от тех, кто действительно получает очень большие деньги.

Мы живем в России, где государственный аппарат давно перестал действовать в интересах общества

На мой взгляд, более красноречивой оценки со стороны общества того, как работает государственная машина, и придумать сложно. И если бы речь шла о стране с работающими демократическими институтами, я бы и гроша ломаного не поставил на победу правящей партии в ходе следующих парламентских выборов. Но мы живем в России, где государственный аппарат давно перестал действовать в интересах общества, обзавелся собственными интересами и подмял общество под себя. Чиновники стали правящим классом, к которому остальные граждане страны относятся, как минимум, с неприязнью. Примерно как к партийно-хозяйственной номенклатуре в поздние советские годы.

И никаких иллюзий относительно того, какое влияние оказывают чиновники на российскую экономику, у граждан России тоже нет. Так что какую бы зарплату чиновники ни получали, для россиян, которые не принадлежат их касте, любая цифра будет чрезмерно высокой. Поскольку вклад российских чиновников и в развитие экономики, и в развитие общества – отрицательный.

В случае любой неопределенности люди начинают опустошать свои банковские счета

Еще одним косвенным свидетельством того, насколько российские граждане доверяют чиновникам и той политике, которую те проводят, является регулярно возникающий повышенный спрос на наличность. В случае любой неопределенности, даже если речь идет о "длинных" выходных, в течение которых многие расслабляются и перестают "держать руку на пульсе", люди начинают опустошать свои банковские счета. По опубликованным на прошлой неделе данным Банка России, в апреле с банковских счетов они сняли 366 миллиардов рублей. Удивляться тут особенно нечему.

В этом году с начала марта активно раскручивалась санкционная тематика. А отключение России от системы международных межбанковских переводов SWIFT российским же МИДом преподносилось чуть ли не как вопрос ближайшего времени. Так что пополнение запасов наличности домохозяйствами выглядит более чем разумной предосторожностью.

Деньги обесцениваются куда быстрее, чем копятся

Вообще, когда речь заходит о взаимоотношениях россиян с банками, я не перестаю радоваться тому, насколько экономически-рациональное поведение демонстрируют мои сограждане. Чуть больше месяца назад наша программа вышла с заголовком "Кредит? Дайте два". Один из основных выводов программы – копить бессмысленно и то, что вы не купите сейчас в кредит, потом вы, скорее всего не сможете себе позволить. Потому что, во-первых, деньги обесцениваются куда быстрее, чем копятся. А во-вторых, на нынешних условиях потом деньги никто не предложит.

И вот в прошлую пятницу, 8 мая ведущие российские деловые издания написали со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG, что в апреле россияне поставили абсолютный рекорд по количеству занятых у банков денег. Только за месяц сумма выданных розничных кредитов составила 1 триллион 300 миллиардов рублей. Причем наибольшую долю – свыше 47 процентов – занимают необеспеченные потребительские кредиты. На втором месте – 43 с небольшим процента – ипотека. Автокредиты, несмотря на скромную долю в 7 с половиной процентов, росли самыми высокими темпами – на 566 процентов к апрелю прошлого года и почти в полтора раза к апрелю докризисного 2019 года.

Нынешний бум на рынке розничного кредитования в значительной степени вызван именно действиями ЦБ

Всего за первые 4 месяца этого года банки выдали россиянам кредитов на 4 триллиона 200 миллиардов рублей. Это на 47 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 51 процент больше, чем в 2019 году. При этом стоит напомнить, что уже тогда, в 2019-м Банк России начал вводить ограничения, опасаясь, что пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредитования лопнет. Сегодня можно констатировать, что все эти ограничения оказались не слишком эффективными. Более того, нынешний бум на рынке розничного кредитования в значительной степени вызван именно действиями ЦБ, который с марта начал серию повышения ставок, недвусмысленно дав понять, что время дешевых кредитов осталось позади.

Последствия нынешнего кредитного бума в России предсказать несложно. Вариантов три. Первый – оптимистичный, но крайне маловероятный. На фоне роста мировых цен на сырье восстановление российской экономики резко ускорится и перерастет в бурный рост. Он будет сопровождаться опережающим повышением реальных располагаемых доходов россиян. Обслуживание взятых до сих пор кредитов превратится из непосильного бремени в сущую безделицу. Довольными останутся и банки, и их клиенты. Второй вариант выглядит более реальным. Все попытки Банка России обуздать инфляцию ни к чему не приведут. Деньги продолжат стремительно обесцениваться.

В целом для россиян это не сулит ничего хорошего. Но те, кто взял кредит и купил на эти деньги что-то по-настоящему нужное, будут ощущать себя большими молодцами. Поскольку с обесценением денег будут обесцениваться и кредиты. Ставки будут расти пропорционально инфляции. Так что про нынешние условия кредитования россияне еще не раз вспомнят как о потерянном рае.

Самым крупным и лояльным банкам власти дадут денег. Но повезет не всем

Наконец, еще одна возможность, тоже вполне вероятная. Российская экономика вернется к привычной стагнации. Банк России высокими ставками придавит инфляцию. Реальные располагаемые доходы россиян из-за высокой долговой нагрузки продолжат снижаться. Количество "плохих" долгов будет расти. Самым крупным и лояльным банкам власти дадут денег. Но повезет не всем. Так что ЦБ сможет продолжить увлекательный процесс добровольно-принудительного укрупнения российской банковской системы.

Что касается заемщиков, никакого чрезмерного давления на тех, кто не в состоянии обслуживать кредиты, скорее всего, не будет. Просто потому, что непосильная долговая нагрузка лежит на слишком большой доле российских домохозяйств. И если передавить, можно и до социального взрыва допрыгаться.

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