Самолёт Ryanair приземлился в Берлине из-за "потенциальной угрозы"

В воскресенье, 30 мая, пассажирский рейс авиакомпании Ryanair из Ирландии в Польшу был перенаправлен в Берлин после того, как экипаж получил предупреждение о “потенциальной угрозе на борту лайнера”, сообщила авиакомпания.

“Сотруднику аэропорта Кракова позвонили и сказали, что в самолете заложено взрывное устройство”, – уточнил представитель польской региональной полиции Себастьян Глен в интервью AFP.

Самолет следовал по маршруту Дублин-Краков. Экипаж совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлин-Браденбург вечером в воскресенье. На борту находилось около 160 человек.

На место происшествия прибыла федеральная полиция Германии. Она помогла пассажирам покинуть самолет, проверила багаж и воздушное судно. После семичасовой задержки пассажиры улетели в Краков на запасном самолете.

“Немецкая полиция проверила: не было никакого устройства, никакой угрозы взрыва. Итак, мы знаем, что это была ложная тревога”, - сказал Себастьян Глен. Он также заявил, что правоохранительные органы Польши расследует инцидент. Личность отправившего ложное сообщение пока не установлена. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Инцидент произошел спустя неделю после вынужденной посадки рейса Ryanair Афины-Вильнюс в Минске. Белорусские диспетчеры предупредили пилотов о том, что на борту лайнера может быть взрывное устройство. Как позже сообщили власти Беларуси, сообщение о бомбе поступило от палестинской группировки ХАМАС. Ее представители это опровергли. Кроме того швейцарский сервис электронной почты Protonmail, с которого пришло письмо, сообщил, что оно было отправлено через 27 минут после того, как самолёт отклонился от маршрута.

После приземления самолёта в Минске белорусские власти задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Обоих обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси.

США, Евросоюз и НАТО возмутились случившимся. Участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко. Новые меры запрещают белорусским авиакомпаниям использовать европейские аэропорты. Кроме того, Совет ЕС призвал авиакомпании из Евросоюза облетать воздушное пространство Беларуси. Рекомендации последовали уже несколько перевозчиков – среди них Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила обе посадки самолётов Ryanair - в Минске и Берлине - и удивилась разной реакции стран ЕС на эти события. При этом она не упомянула о задержании Протасевича.

В июле прошлого года еще один самолет Ryanair из Дублина в Краков совершал вынужденную посадку в Лондоне из-за ложной угрозы взрыва.