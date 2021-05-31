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В Бельгии россиян обвинили в отмывании денег, похищенных у Hermitage Capital

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер

В Бельгии россиянам Сергею Медведеву и Ирине Теркиной предъявлены обвинения в отмывании денег, пишет EUObserver. По данным издания, обвинения были предъявлены еще в прошлом году, но до сих пор о них не сообщалось. Суд также конфисковал у россиян 400 тысяч евро, полученных от продажи квартиры в центре Антверпена.

Деньги могли быть частью 4 миллионов евро, которые были похищены у фонда Hermitage Capital и отмыты в банках Бельгии "приспешниками российских чиновников и мафиози". На прошлой неделе в Латвии конфисковали квартиру стоимостью в 230 тысяч евро, приобретенную гражданином России, – по данным властей, это было также сделано на деньги, похищенные у Hermitage Capital.

В 2016 году в Великобритании обнаружили 30 из 230 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета. Данные об этих финансовых нарушениях в свое время были обнародованы юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Российские власти обвинили Магнитского в совершении финансовых преступлений; он скончался в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Директор Hermitage Capital Уильям Браудер на слушаниях в британском парламенте утверждал, что свыше 30 миллионов долларов из похищенных денег были легализованы преступным сообществом Дмитрия Клюева и поступали в Великобританию с литовских и кипрских офшорных счетов.

  • Дмитрий Клюев внесен правительством США в санкционный "список Магнитского". Клюев являлся владельцем Универсального банка сбережений, через который, как утверждают власти США, были отмыты почти 8 с половиной миллиардов рублей в 2006 и 2007 годах – через связанные с Клюевым кипрские компании "Альтем Инвест" и "Зибар Менеджмент", а также через литовский банк Ukio Bankas, владелец которого Владимир Романов разыскивается властями Литвы.

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