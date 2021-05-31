Не слышала полицейских: глухую поэтессу оштрафовали за участие в митинге

Савёловский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей поэтессу Ирину Пахомову за нарушение порядка проведения митинга, сообщают “Открытые медиа”. Речь идет о несогласованной акции 21 апреля в поддержку политика Алексея Навального в Москве.

У Ирины Пахомовой инвалидность 3-й группы по слуху, – рассказал её защитник Юрий Бределев. В начале мая полицейские вызвали её на допрос в ОВД по московскому району Аэропорт. Оказалось, что камеры наблюдения зафиксировали, что Пахомова была в центре Москвы во время митинга 21 апреля. При этом, по словам адвоката, в акции она не участвовала.

"Нашли фото, на котором не она. Потом нашли фото с ней, но вообще из другого места. Потом обнаружили-таки и показали видео, где она гуляла в центре 21 апреля, но не на акции", — комментирует Юрий Бределев.

По словам адвоката, Пахомова знала, что в Москве готовится митинг. Но ей не было известно, где и когда эта акция будет проходить. Юрист отметил, что врачи прописали его клиентке регулярные прогулки. Накануне, 21 апреля, в Москве были дожди, и парк, где обычно гуляет Пахомова, затопило. Поэтому она вышла на прогулку по знакомым местам в центре.

Из-за проблем со слухом Пахомова не могла услышать предупреждения полицейских, даже если они и были, – продолжает Бределев. У поэтессы есть все справки, доказывающие это. Защита подаст апелляцию на решение суда.

21 апреля в нескольких городах России прошли акции в поддержку находящегося в колонии политика Алексея Навального. Участники требовали прекратить преследование Навального и предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

После окончания митинга как сотрудники МВД, так и правозащитники отмечали минимальное, по сравнению с предыдущими подобными мероприятиями, количество задержанных. Однако с 23 апреля полицейские стали активно приходить домой с обысками и протоколами к участникам акций и к тем, кто, по мнению правоохранительных органов, призывал в них участвовать. Их вычисляли в том числе с помощью камер видеонаблюдения.