В городах России проходят акции в поддержку Навального

В городах России 21 апреля проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который с конца марта держит голодовку в колонии во Владимирской области. Перед началом митингов полиция задерживает и проводит обыски у активистов и журналистов.

На Дальнем Востоке акция проходит в Петропавловске-Камчатском. На неё вышло около 40 местных жителей. К участникам акции подходили полицейские, но общение с сотрудниками МВД прошло мирно и без задержаний.

В Магадане акцию в поддержку Навального разгоняет полиция. Задержано не менее 8 человек.

Акция также проходят в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Владивостоке местные жители стоят в одиночных пикетах на главный площади города. Корреспондент Сибирь.Реалии оценивает количество участников акции в 100 человек.