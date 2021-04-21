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В городах России проходят акции в поддержку Навального

Оппозиционер Алексей Навальный

В городах России 21 апреля проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который с конца марта держит голодовку в колонии во Владимирской области. Перед началом митингов полиция задерживает и проводит обыски у активистов и журналистов.

На Дальнем Востоке акция проходит в Петропавловске-Камчатском. На неё вышло около 40 местных жителей. К участникам акции подходили полицейские, но общение с сотрудниками МВД прошло мирно и без задержаний.

В Магадане акцию в поддержку Навального разгоняет полиция. Задержано не менее 8 человек.

Акция также проходят в Южно-Сахалинске и Хабаровске. Владивостоке местные жители стоят в одиночных пикетах на главный площади города. Корреспондент Сибирь.Реалии оценивает количество участников акции в 100 человек.

  • Сторонники Навального объявили общероссийскую акцию в поддержку политика, который с 31 марта держит голодовку в колонии. Навальный добивается, чтобы к нему допустили независимого врача. Ранее его врачи заявили, что состояние его здоровья быстро ухудшается.
  • Генпрокуратура России и МВД предостерегли от участия в несогласованных митингах, пригрозив уголовной статьей о массовых беспорядках.

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