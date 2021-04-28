"Новая форма террора". Аресты после акций 21 апреля

Не менее 115 человек задержаны за неделю после акций в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Акции прошли 21 апреля в более чем двадцати российских городах. Полиция также приходила как минимум к пяти журналистам, которые освещали акции – корреспондентам "Дождя", "Комсомольской правды", "Эха Москвы", RTVi и "Медузы"(издание включено российскими властями в список иностранных агентов).

Только в Москве задержаны 58 человек, что уже превышает количество задержанных на самой акции. В Нижнем Новгороде – 11 человек, в Перми и Хабаровске – по десять. Как правило, полицейские задерживают предполагаемых участников акций либо рано утром, либо вечером, когда те возвращаются домой с работы. Так, например, был задержан профессор РГГУ Александр Агаджанян. После этого он провёл ночь в отделении полиции, несмотря на приступ астмы. 27 апреля суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Задержанным вменяют участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения, либо организацию несогласованного мероприятия путем размещения поста или репоста в соцсетях. На сайтах только московских судов опубликована информация о 183 делах, поступивших в суды с 22 апреля по статье о нарушении правил участия в акциях. Многих уже оштрафовали или арестовали, рассказали правозащитники.

Руководитель образовательных программ Международного Мемориала Ирина Щербакова на своей странице в фейсбуке сообщила, что уже несколько дней к ней домой приходят полицейские с оружием и в бронежилетах. Они хотят задержать ее мужа, редактора Александра Щербакова, за то, что он "выходил на несанкционированную акцию", и обещают "ходить, пока не заберут". Александр сейчас в отъезде, рассказала Ирина Радио Свобода:

Для них нет никаких преград - ни нравственных, ни юридических

– Что с ним будет, когда он вернется в Москву, я не знаю. Его ищет полиция, как и многих в Москве в эти дни, потому что он участвовал в акции, выходил на улицу 21-го числа. Полицейские говорят, что он попал на камеру. Связи у меня с ним нет, потому что он находится далеко, но скоро возвращается в Москву. И я думаю, что если его пригласят в полицию, он, безусловно, пойдет. Власть выбрала тактику запугивания. Причем мы видим, что сейчас они действительно выбирают людей немолодых: учителей, профессоров и так далее, просто чтобы напугать. Чтобы показать обществу: границ нет. Неважно, что человеку 70 лет, что это заслуженный учитель или профессор. Для них нет никаких преград – ни нравственных, ни юридических. Я не знаю, насколько успешной будет эта тактика. Но, вообще страх – очень сильная вещь, и мы это все время видим вокруг, – говорит Ирина Щербакова.

Глава юридической практики "Роскомсвободы", управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян давно уверен, что все видеокамеры и другие технологии слежения за гражданами, использующиеся в Москве, будут применяться не против настоящих преступников, а только против участников оппозиционных акций:

Система "Умный город" используется за отслеживания людей, участвующих в гражданских протестах

– Еще когда все начиналось, мы ожидали, что это будет использоваться именно так. Мы всегда говорили, что технология распознавания лиц – это технология двойного назначения, которая может быть использована во благо или во вред человеку. Собственно, так и произошло. Сегодня мы видим, что система "Умный город", оснащенная камерами распознавания лиц, используется для отслеживания людей, принимающих участие в гражданских протестах, и последующего давления на них. К сожалению, в настоящий момент мы очень мало знаем про то, как работает эта система. Она абсолютно непрозрачная, потому что до сих пор нет никаких публичных регламентов – кто и на каком основании имеет к ней доступ. Но уже можно сделать вывод, что МВД имеет определенные списки, по которым оно заносит в эту систему фотографии людей, за которыми предполагается слежение. Как правило, это фотографии это из самых разных источников: из базы "Роспаспорт", из СМИ, из соцсетей. Людей останавливают возле подъездов, возле станций метро. То, что происходит – грубейшее нарушение прав приватности. Мы не раз говорили, что указанные технологии могут использоваться не только для контроля за перемещением граждан, но и для контроля за их поведением. Естественно, зная, что за ними следят, в следующий раз люди уже могут отказаться пойти на акцию протеста. Это создает определенную атмосферу страха – понимать, что за тобой могут наблюдать круглосуточно не только онлайн, но и оффлайн.

– Как еще власти могут использовать эти новые технологии, эти системы слежения, распознавания лиц против людей, даже не участвующих в оппозиционных акциях?

– Этот вопрос касается системы слежки в России. Европейский суд по правам человека уже неоднократно говорил, что вся система слежки у нас абсолютно бесконтрольная. В России не существует ни судебного, ни прокурорского контроля за тем, как правоохранительные органы используют современные технологии Если мы говорить про распознавание лиц – это и технология отслеживания через геолокацию, которая использовалась в пандемию, и система СОРМ с перехватом трафика и "пакетом Яровой". Во всех этих системах есть одна главная уязвимость, о которой говорят уже годами – отсутствие контроля за злоупотреблениями и за утечками. Поэтому каждый гражданин сегодня стоит на пороге потери своего права на приватность.

–​ Возможно ли как-то уберечься от слежки видеокамер в условиях большого города?

В большом городе от слежки спастись невозможно

– В большом городе спастись уже практически невозможно. Технологии работают так, что они распознают лицо и под медицинской маской, и в профиль, и анфас. Нужно либо полностью скрывать голову, чтобы камера не смогла захватить изображение головы и лица, либо уезжать из больших городов. Чтобы полностью избавиться от слежки, мы вынуждены отказываться от мобильной связи и не жить в больших городах, где сегодня почти в каждом углу общественного пространства натыканы эти камеры, – говорит юрист Саркис Дарбинян.

О том, что изменилось в России после акций 21 апреля и массовых задержаний их участников, и какой будет политическая активность россиян в ближайшем будущем, говорит политолог Кирилл Рогов:

Последние задержания в Москве – это новая форма терроризирования участников акций

– Прошедшая акция показала, что люди готовы выходить на улицы, несмотря на серьезную репрессивную волну после январских событий. Что касается изменений – мы видим, что ситуация вокруг самого Алексея Навального и оказания ему медицинской помощи несколько разрядилась. Последние задержания, особенно в Москве – это новая технология, новая форма терроризирования участников акций. Вместо того, чтобы бить их на улице, теперь хватают и везут в отделения, пользуясь всякими системами распознавания лиц. Власти тестируют возможность осуществления таких "инновационных репрессий". Никаких правовых оснований для этого нет, но посмотрим на последствия. Человека к чему-то там приговаривают только на основании того, что он идет по центру Москвы. Это возможно только в системе полного правоохранительного произвола. Произвол и есть основа этой технологии. Не важно, что вы делали, где вы были, но вас запеленговали и сразу тащат в кутузку. Посмотрим, как это будет развиваться и какое сопротивление этому будет оказано. Масштаб явления еще предстоит изучить.

–​ Существует мнение, что чем больше давление властей, чем масштабнее репрессии, тем сильнее сопротивление. Вы с этим согласны?

Репрессии могут вызвать как всплеск дальнейшей активности, так и ее затухание

– Нет, не согласен. Это работает немного по-другому: репрессии вызывают страх, подавленность, замкнутость в обществе, и одновременно люди чувствуют возмущение, негодование и так далее. И всегда идет борьба: чего будет больше, какие эмоции окажутся доминирующими. Поэтому репрессии могут вызвать как всплеск дальнейшей протестной активности, так и ее затухание. Последние выступления вызвали у меня смешанные чувства. С одной стороны, было некое ощущение победы: можно было спокойно ходить по Москве, и людей было очень много. С другой стороны, если сейчас начнут давить еще сильнее, чем раньше, чем это кончится, непонятно, – рассуждает политолог Кирилл Рогов.