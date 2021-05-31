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Эммануэль Макрон назвал президента ЦАР заложником группы Вагнера

Эммануэль Макрон, президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера является "заложником группы Вагнера", которая "захватывает шахты и вместе с ними политическую систему" страны. Макрон дал интервью газете Le Journal du Dimanche, оно опубликовано 30 мая.

Участники группы Вагнера используют антифранцузские настроения в Центральноафриканской республике, считает президент Франции. С ослаблением французского влияния в последние годы в странах Африки растет влияние других стран, особенно Китая, России и Турции.

Как сообщает Международное французское радио, в Банги уверяют, что имеют дело не с "ЧВК Вагнера", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а с российским министерством оборон в рамках двустороннего договора, который применяется под контролем Совета Безопасности ООН.

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