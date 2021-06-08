Дороги к свободе. Байден, Путин и «Северный поток-2»

Американо-российский саммит - смогут ли президенты США и России договориться о прекращении российского давления на Украину? Какая судьба ожидает «Северный поток-2»? Виталий Портников спрашивает советника министра энергетики Украины Лану Зеркаль и российского политолога Дмитрия Орешкина.
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