Дороги к свободе. Байден, Путин и «Северный поток-2»

Американо-российский саммит - смогут ли президенты США и России договориться о прекращении российского давления на Украину? Какая судьба ожидает «Северный поток-2»? Виталий Портников спрашивает советника министра энергетики Украины Лану Зеркаль и российского политолога Дмитрия Орешкина.